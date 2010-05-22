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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

بادها شناسنامه علی عبداللهی را به فرهنگسرای آفتاب بردند

بادها شناسنامه علی عبداللهی را به فرهنگسرای آفتاب بردند

مجموعه شعر "بادها شناسنامه مرا بردند" سروده علی عبداللهی چهارشنبه ۵ خرداد ماه در کارگاه شعر فرهنگسرای آفتاب نقد و بررسی می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز می‌شود،  امیر آزاده دل، علیرضا بهنام ، پژمان قانون و مهرنوش قربانعلی به نقد وبرسی کتاب عبداللهی می پردازند.

دربخش دوم جلسه نیز این نشست شاهد  شعرخوانی میهمانان خواهد بود.

 کتاب "بادها شناسنامه مرا بردند" شامل دو بخش "سفر نبشته‌ها و یادمانها" و" طنز واره‌ها" است که در مجموع 27 شعر این شاعر را دربر می‌گیرد.
 
در شعر آمستردام از این کتاب می‌خوانیم: هزار دوچرخه/ دوهزارپای ناپیدا/ هزارها خاطره، در باران/ زنگ می‌زند/ کنار شوری دریا/  دربازی آسبادها و ابر/ و خلسه‌های سبز/ دنبال گوش بریده می‌گردم/ وقتی نمی‌ماند/ سبزهای بیکران را/  ذره ذره بنوشم/ ناچار به چشم می‌کشم همه را/ با اسبان، گوسفندها و/ گاوان خاطره آسوده/ از باران‌اش...
 
علی عبداللهی شاعر و مترجم ادبیات آلمانی است که پیش از این نیز دو مجموعه شعر از وی به نامهای "هی راه می‌روم در تاریکی" و "این است که نمی‌آید"  به چاپ رسیده ‌است.
 
فرهنگسرای آفتاب در خیابان شریعتی ، روبروی خیابان دولت ، کوچه  امامزاده  واقع شده است.
کد مطلب 1087427

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