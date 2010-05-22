بادها شناسنامه علی عبداللهی را به فرهنگسرای آفتاب بردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز می‌شود، امیر آزاده دل، علیرضا بهنام ، پژمان قانون و مهرنوش قربانعلی به نقد وبرسی کتاب عبداللهی می پردازند.

دربخش دوم جلسه نیز این نشست شاهد شعرخوانی میهمانان خواهد بود.



کتاب "بادها شناسنامه مرا بردند" شامل دو بخش "سفر نبشته‌ها و یادمانها" و" طنز واره‌ها" است که در مجموع 27 شعر این شاعر را دربر می‌گیرد.

در شعر آمستردام از این کتاب می‌خوانیم: هزار دوچرخه/ دوهزارپای ناپیدا/ هزارها خاطره، در باران/ زنگ می‌زند/ کنار شوری دریا/ دربازی آسبادها و ابر/ و خلسه‌های سبز/ دنبال گوش بریده می‌گردم/ وقتی نمی‌ماند/ سبزهای بیکران را/ ذره ذره بنوشم/ ناچار به چشم می‌کشم همه را/ با اسبان، گوسفندها و/ گاوان خاطره آسوده/ از باران‌اش...



علی عبداللهی شاعر و مترجم ادبیات آلمانی است که پیش از این نیز دو مجموعه شعر از وی به نامهای "هی راه می‌روم در تاریکی" و "این است که نمی‌آید" به چاپ رسیده ‌است.

