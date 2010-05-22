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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۱۷

اطلاع رسانی دقیق از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ضروری است

اطلاع رسانی دقیق از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ضروری است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: در استان ایلام اطلاع رسانی دقیق از نحوه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر شنبه در نشست طرح هدفمند کردن یاران ها در ایلام بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و آموزش شهروندان تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی باید شفاف باشد و به گونه ای صورت گیرد که هیچ گونه سئوال یا شبهه ای در ذهن مردم باقی نماند.

در ادامه این جلسه اعلام شد متقاضیان طرح هدفمند کردن یارانه ها نیاز به افتتاح حساب جدید بانکی ندارند و می توانند با استفاده از حساب الکترونیکی سابق خود اقدام به ثبت نام کنند.

استاندار ایلام گفت: با توجه به سفر سوم هیئت دولت، ستاد ارتباطات مردمی رئیس جمهوری در این استان تشکیل شد.

وی یادآور شد: این ستاد کار دریافت نامه و مصاحبه با متقاضیان و همچنین پیگیری پاسخگویی به مردم را بر عهده دارد.

کد مطلب 1087433

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