گلایه های وزیر تعاون از سیستم بانکی/ سرمایه ها نباید بلوکه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، محمد عباسی در سمینار دو روزه مدیران ستادی و روسای ادارات شعب استانها با انتقاد از سیستم بانکی موجود در کشور گفت: این سیستم بر اساس مدل های نظام های غربی شکل گرفته است که در آن اساس فعالیت های چون سپرده گذاری و تسهیلات بر مبنای میزان سود شکل می گیرد به همین دلیل جامعه را به آرمانهایش نمی رساند.

وزیر تعاون افزود: هدف از ایجاد بانک توسعه تعاون کسب سود نیست، بلکه هدف عمل در راستای آرمان های اقتصادی تعاون، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد تعاونی است.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل نظام بانکی کشور مدیریت ضعیف منابع است، خاطر نشان کرد: منابع موجود در بانک ها بر اساس آرمان ها و ارزش ها تعریف شده به کار نمی رود و در بیشترموارد منابع در مسیر های تعریف نشده، هزینه می شود.

عباسی ادامه داد : این نوع مدیریت سبب می شود که علرغم اینکه بانک ها تسهیلات فراوانی ارائه داده اند، در آمد ملی افزایش نمی یابد.

وزیر تعاون اظهار داشت: در ارائه تسهیلات بانک توسعه تعاون، اولویت با افراد بی سرپرست و متولیان اشتغال است، این رویکرد با آرمان های اقتصادی تعاون مطابقت دارد وسبب می شود مشکل اشتغال افراد بی سرپرست و فاقد شغل که توانمند هستند، رفع شود .

عباسی به تلاش دولت برای کنترل میزان نقدینگی در جامعه پرداخت و گفت : اگر دولت در یک سال و نیم گذشته تسهیلات و نقدینگی را کنترل نکرده بود، این تسهیلات همچنان به سمت خرید ملک، زمین و مسکن سوق پیدا می کرد و باعث ایجاد تورم در بازار مسکن می شد، اما این فرایند با برنامه های اقتصادی دولت کنترل شد.

وی همچنین از ضبط و بلوکه شدن سرمایه ها انتقاد کرد و اظهار داشت: مشکل دیگر در سیستم بانکی این است که سرمایه ها بدون اینکه در راستای اهداف تعریف شده اقتصادی هزینه شوند، بی استفاده می مانند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه های بانک ها از سپرده های مردم شکل می گیرد، افزود : در کشور ما بانک ها فعالیت هایی چون ارائه تسهیلات، خدمات، لیزینگ وام و سرمایه گذاری به جای مردم انجام می دهند، در حالی که این مردم هستند که باید سرمایه گذاری کنند. اما در عمل بانک ها به سرمایه گذاری می پردازند و حاصل این عملکرد مدیریت ضعیف در سرمایه گذاری است که سبب می شود سرما یه های مردم با دقت لازم مدیریت نشود، هزینه های فرصت ها از بین برود و تخصص های متنوع و متعدد در سیستم بانکی ایجاد شود.