نخستین آلبوم موسیقی حماسی دفاع مقدس تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، آلبوم موسیقی خود را برای اولین بار به صورت گروهی با عنوان "هشت فصل عشق" تولید و عرضه کرد.

این آلبوم شامل 10 قطعه به مدت 60 دقیقه به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی با استفاده از اشعار مولوی، مشفق کاشانی، قیصر امین پور، نصرالله مردانی، حبیب الله چایچیان، ذبیح الله صاحبکار و مسعود اختری با موضوع ایران و شهید است که توسط گروه موسیقی الهی بین المللی لیلة القدر؛ به سرپرستی صالح دریایی فرد و به خوانندگی صابر دریایی فرد، سعید طلایی، مجید کارتم خوب، محمد خرمی فر، ابوذر مرزوقی، وحید اختری، مهدی مسافرچی و امید فتح اللهی( خواننده میهمان) به اجرا در آمده است.

آهنگ سازی این اثر را امید فتح اللهی و وحید اختری و نوازندگی آن را میثم مروستی(ویولن)، پیام طونی(ویولن)، سینا جهان آبادی(ویولن)، گرویز وزیری(فلوت عربی)، ناصر رحیمی( فلوت)، فرزاد امامی(دف)، علی اورنگ(سه تار و تار و دیوان)، مسلم علیپور(کمانچه) بر عهده دارند.

همچنین آلبوم" پ مثل پیروزی" ویژه گروه سنی خردسال و کودک از دیگر محصولات معاونت هنری بنیاد حفظ آثار است که همراه با اشعار کودکانه دفاع مقدس به صورت موزیکال در 8 قطعه به مدت 45 دقیقه ویژه مدارس و مهد کودک به مناسبت پاسداشت سی امین سالگرد دفاع مقدس و سالروز فتح خرمشهر تولید شده است.

علاقمندان می توانند آثار فوق را از طریق معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سراسر کشور تهیه کنند.