ساخت جایگزین مجسمه های سرقت شده آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف روز شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از دستگاه حفار خط 7 مترو و ریل گذاری توسعه غربی خط 4 در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: تا کنون گزارشی از پیشرفت کار در مورد شناسایی و دستگیری سارقان مجسمه های شهر داده نشده اما باید فعالیتهای بازرسی مراحل خود را طی کند.

وی با بیان این که توقع ما از دولت این است که اعتبارات مصوب برای توسعه حمل و نقل عمومی و مترو را به موقع تامین کند ادامه داد: شهرداری امسال 60 درصد اعتبارات خود را به توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت مترو اختصاص داده است و از دولت نیز انتظار می رود آنچه را که بر اساس قانون به تصویب رسیده به خصوص اعتبارات مترو از صندوق ذخیره ارزی را هرچه سریعتر پرداخت کند.

اتوبوسرانی و خطوط تندرو اولویتهای دوم شهرداری است

شهردار تهران ادامه داد: پس از توسعه مترو، توسعه شبکه اتوبوسرانی و اتوبوس تندرو از مهمترین اولویتهای کاری شهرداری تهران محسوب می شود، چنانچه امسال نیز شاهد احداث خطوط جدید بی آر تی در شهر خواهیم بود.

وی افزود: امسال یک خط جدید اتوبوس تندرو در تهران احداث می شود که از پارک وی آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه چمران و نواب به میدان جمهوری منتهی می شود که این خط با خطوط یک و دو اتوبوس تندرو تقاطع دارد و از خطوط مهم شبکه اتوبوسرانی تندرو محسوب می شود.

قالیباف اظهار داشت: افزایش ناوگان اتوبوس برای خطوط تندرو نیز پیگیری می شود، چنانچه قرارداد برای خرید اتوبوسهای جدید منعقد شده و ما در انتظار سهم مربوط به تبصره 13 و دولت برای تامین اتوبوسها نیز هستیم ولی پیشنهاد می کنیم دولت به جای اتوبوس وجه خرید آنها را دراختیار شهرداری بگذارد تا بتوانیم اتوبوسهای مناسب تری را وارد ناوگان کنیم.

شهردار تهران ادامه داد: اتوبوسهای خارجی و با کیفیتی که دو سال پیش به طور کامل وارد کشور شد امروز امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و باید سعی کنیم که صنعت تولید اتوبوسهای با کیفیت و دارای استاندارد را بومی کنیم.

قالیباف در مورد دستگاه تی بی ام برای حفر تونل های مترو هم گفت: یکی از دغدغه های ما این است که علاوه بر حفظ ایمنی، سرعت کار را افزایش دهیم تا به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه شود که با به کارگیری دستگاه تی بی ام، روزانه امکان حفر 17 تا 20 متر تونل فراهم می شود.

وی اظهار داشت: دومین دستگاه تی بی ام نیز در چند روز آینده آغاز به کار می کند و توسعه خط 7 مترو در واقع با دو دستگاه تی بی ام به خط شمال - جنوب شهر ادامه می یابد.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش سرعت حفر تونلها چرا زمان بهره برداری از خط 7 ، سال 91 و 92 اعلام شده است گفت: حفر تونل در واقع حدود 35 درصد از ساخت مترو محسوب می شود و ساخت ایستگاهها، نصب تجهیزات ایمنی، ریل گذاری و ورود واگنها بخش های دیگری هستند که برای راه اندازی ایستگاههای جدید باید محقق شوند و تحقق آنها نیز منوط به تامین اعتبارات لازم است که باید به صورت سهم 50 درصدی توسط دولت و شهرداری پرداخت شود، به همین دلیل امیدواریم دولت نیز در تامین اعتبارات مورد نیاز به موقع اقدام کند.