باید از ظرفیت حج در تبیین اهداف نظام استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده، ظهر شنبه در همایش سراسری مدیران ستادی، استانی و مدیران کاروان‌های حج تمتع 89 که ظهر شنبه در مجتمع یاوران مهدی(عج) جمکران برگزار شد، حج را فریضه‌ای عبادی - سیاسی عنوان کرد و گفت: حج فرصت استثنایی برای نظام جمهوری اسلامی و دفاع از آرمان‌های نظام است.



وی با بیان اینکه کاروان راهیان نور اثرات زیادی بر روی جوانان داشته است، بیان داشت: ظرفیت کاروان‌های حج به مراتب از کاروان راهیان نور بالاتر و والاتر است که باید از این ظرفیت به نحو مناسبی بهره برد.



حاجی‌زاده در ادامه اظهار داشت: مدیران و روحانیون کاروان‌ها بر روی مردم و زائران تأثیر بسیاری دارند.



معاون سیاسی امنیتی استاندارقم خطاب به مدیران کاروان‌های حج تمتع حاضر در جلسه عنوان کرد: برعهده گرفتن مدیریت کاروان‌ها عنایتی بزرگ است و همین امر هم مسئولیت شما را سنگین کرده است.



وی با تأکید بر اینکه قم جلوه‌گاه تمدن و فرهنگ اسلامی است گفت: قم خواستگاه انقلاب و محل عمیق‌ترین اندیشه‌های شیعه است‌.



وی با اشاره به اینکه زائران هر کدام به عنوان یک مبلغ برای جمهوری اسلامی هستند اضافه کرد: مدیران کاروان‌ها باید در این زمینه برنامه ویژه سیاسی داشته باشند و مظلومیت‌های نظام را برای زائرین تبیین کنند‌.



وی در پایان با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: عزت و سربلندی ما مرهون خو‌ن شهیدان است و باید در حفظ و پاسداشت شهدای دوران دفاع مقدس تلاش نماییم.