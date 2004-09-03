۱۳ شهریور ۱۳۸۳، ۱۰:۵۷

مدير تيم ملي هندبال جوانان ايران :

آمادگي تيم ملي هندبال جوانان براي حضور در مسابقات آسيايي قابل قبول است

مدير تيم ملي هندبال جوانان ايران از ميزان آمادگي اين تيم براي حضور در رقابت هاي آسيايي هند ابراز رضايت كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهدي اخوان مدير تيم ملي هندبال جوانان كشورمان گفت : حضورتيم هندبال جوانان در اردوي آمادگي اوكراين و شركت درتورنمنت شهر زاپاروژه در كنار بازيهاي سنگين با تيم هاي مطرح اين كشور باعث شده است در حال حاضر بازيكنان از 85 در صد آمادگي برخوردار باشند .
مدير تيم ملي هندبال جوانان رقيبان اصلي كشورمان را در اين مسابقات كره ، چين و قطرعنوان كرد و افزود : ما حريفان قدرتمندي پيش رو داريم ولي تيم ما هم در شرايط بسيارخوبي قرار دارد و تلاشمان بر اين است با برنامه ريزي بعمل آمده به نتيجه در خور توجهي در اين دوره از مسابقات دست پيدا كنيم .

اخوان با اشاره به برگزاري اردوي تداركاتي برپا شده در كشور اوكراين گفت : ما دراين اردوطي تورنمنتي 6 جانبه با تيم هاي آكادميا قهرمان دانشگاههاي اوكراين و تيم پنجم رقابت هاي ليگ برتر هندبال اين كشور ، ZIR تيم سوم ليگ برتر ، دينامو تيم ششم سوپر ليگ ، ZAS  قهرمان ليگ برتر و بورستينگ تيم پنجم سوپر ليگ هندبال اوكراين كه همگي از تيم هاي رده بزرگسالان بودند ديدار كرديم و جالب اينكه احسان كميلي دراين تورنمنت به عنوان بهترين بازيكن رقابتها انتخاب شد .
وي پيشرفت در رشته هندبال را منوط به تعامل و ارتباط بيشتر با تيم هاي مطرح دنيا دانست و تاكيد كرد : اگر مي خواهيم واقعا در هندبال پيشرفت كنيم بايد به سمت تعامل با كشورهاي صاحب سبك هندبال دنيا نظير روسيه و اوكراين حركت كنيم زيرا آنها از شرايط ، دانش و امكانات بسيار خوبي براي اين رشته برخوردار هستند .

