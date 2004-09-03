آمادگي تيم ملي هندبال جوانان براي حضور در مسابقات آسيايي قابل قبول است

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهدي اخوان مدير تيم ملي هندبال جوانان كشورمان گفت : حضورتيم هندبال جوانان در اردوي آمادگي اوكراين و شركت درتورنمنت شهر زاپاروژه در كنار بازيهاي سنگين با تيم هاي مطرح اين كشور باعث شده است در حال حاضر بازيكنان از 85 در صد آمادگي برخوردار باشند .

مدير تيم ملي هندبال جوانان رقيبان اصلي كشورمان را در اين مسابقات كره ، چين و قطرعنوان كرد و افزود : ما حريفان قدرتمندي پيش رو داريم ولي تيم ما هم در شرايط بسيارخوبي قرار دارد و تلاشمان بر اين است با برنامه ريزي بعمل آمده به نتيجه در خور توجهي در اين دوره از مسابقات دست پيدا كنيم .

اخوان با اشاره به برگزاري اردوي تداركاتي برپا شده در كشور اوكراين گفت : ما دراين اردوطي تورنمنتي 6 جانبه با تيم هاي آكادميا قهرمان دانشگاههاي اوكراين و تيم پنجم رقابت هاي ليگ برتر هندبال اين كشور ، ZIR تيم سوم ليگ برتر ، دينامو تيم ششم سوپر ليگ ، ZAS قهرمان ليگ برتر و بورستينگ تيم پنجم سوپر ليگ هندبال اوكراين كه همگي از تيم هاي رده بزرگسالان بودند ديدار كرديم و جالب اينكه احسان كميلي دراين تورنمنت به عنوان بهترين بازيكن رقابتها انتخاب شد .

وي پيشرفت در رشته هندبال را منوط به تعامل و ارتباط بيشتر با تيم هاي مطرح دنيا دانست و تاكيد كرد : اگر مي خواهيم واقعا در هندبال پيشرفت كنيم بايد به سمت تعامل با كشورهاي صاحب سبك هندبال دنيا نظير روسيه و اوكراين حركت كنيم زيرا آنها از شرايط ، دانش و امكانات بسيار خوبي براي اين رشته برخوردار هستند .

