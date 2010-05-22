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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

افزایش ناامنی در آمریکا/

زنان آمریکایی مسلح می شوند/ رشد سالانه 70 درصدی خرید سلاح گرم

زنان آمریکایی مسلح می شوند/ رشد سالانه 70 درصدی خرید سلاح گرم

گزارش یک مرکز معتبر آمریکایی از افزایش 70 درصدی استقبال زنان آمریکایی از خرید سلاح گرم در سال 2009 حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، در گزارش مرکز ملی تیراندازی آمریکا با اشاره به افزایش خرید سلاحهای سبک توسط زنان آمریکایی در سال 2009 آمده است: بانوان آمریکا ترجیح می دهند برای حمایت از خود سلاح شخصی همراه داشته باشند.

بر این اساس، در سال 2009 خرید سلاح گرم توسط زنان آمریکایی با افزایش 70 درصدی نسبت به سال 2008، بیشترین افزایش سالانه در 20 سال اخیر را تجربه کرده است.

در این گزارش آمده است: علت افزایش استقبال زنان آمریکایی از خرید سلاح به افزایش دامنه نگرانی های آنها از مواجه شدن با سرقت و دزدی در شهرهای بزرگ آمریکا باز می گردد که در سالهای اخیر به طور فزاینده ای در این کشور افزایش یافته است.

همچنین برخی دیگر از زنان آمریکایی داشتن سلاح را تنها به علت یادگیری نحوه کار کردن با آن و با اهداف آموزشی دنبال می کنند.

کد مطلب 1087451

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