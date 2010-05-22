متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با بررسی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به هفدهم اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد: در هفته مورد گزارش، قیمت همه اقلام گروه لبنیات نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ تقریبا ثابت بود و شانه ای 21200 الی 29000 ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه دو، کاهش جزئی داشته ولی بهای برنج داخله درجه یک، اندکی افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل، کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران، لیموشیرین و زردآلو، عرضه کمی داشت، ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر، اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه، بهای پرتغال درجه دو، نارنگی و هندوانه نسبت به هفته قبل افزایش یافت، ولی قیمت سایر اقلام این گروه به ویژه گوجه سبز و طالبی کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه، بهای سبزی های برگی ثابت بود، قیمت خیار، بادنجان، سیب زمینی و پیاز افزایش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش داشت.

در این هفته، قیمت گوشت گوسفند و گوشت مرغ، نسبت به هفته قبل کاهش یافت. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. در هفته مورد بررسی، قیمت قند و چای خارجی اندکی افزایش، ولی بهای روغن نباتی کاهش یافت. قیمت شکر نسبت به هفته قبل ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، بهای همه اقلام گروه لبنیات و تخم مرغ، نسبت به هفته قبل ثابت بود.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه دو هر یک 0.9 درصد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه یک 0.8 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت همه اقلام این گروه بین 4.0 درصد تا 1.4 درصد کاهش یافت.

میوه و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه بهای پرتغال درجه دو معادل 2.3 درصد، نارنگی 0.7 درصد و هندوانه 6.2 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.9 درصد تا 37.1 درصد کاهش داشت.

در گروه سبزی های تازه، بهای سبزی های برگی ثابت بود. قیمت خیار معادل 1.1 درصد، بادنجان 0.2 درصد، سیب زمینی 13.6 درصد و پیاز 1.7 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.2 درصد تا 11.7 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل 0.3 درصد و گوشت مرغ 1.7 درصد کاهش داشت. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله نسبت به هفته قبل ثابت بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، بهای قند و چای خارجی هر یک معادل 0.1 درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی جامد 0.2 درصد و روغن نباتی مایع 2.2 درصد کاهش داشت. قیمت شکر ثابت بود.

معادل 0.3 درصد و چای خارجی 0.2 درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی مایع 1 درصد کاهش داشت. بهای شکر و روغن نباتی جامد ثابت بود.