توسعه همه جانبه کشور در گرو ارتقا برنامه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیران اداره کل ارشاد استان مرکزی در اراک افزود: بازخوانی و ساختارسازی آموزه‌ ها و اهداف انقلاب اسلامی در قالب فرهنگ یک ضرورت اجتناب‌ ناپذیر است و در صورت جهت‌ دهی فرهنگی است که می ‌توان به سایر بخش‌ های اجتماعی جهت‌ دهی کرد.

وی ظهار کرد: تعامل بین نمایندگان و حوزه فرهنگ بسیار ضروری است و این تمایل وجود دارد که حوزه فرهنگ هم مانند دیگر حوزه‌ ها رشد اعتباری داشته باشد که برای برطرف شدن کمبودهای اعتباری در این دستگاه مجلس نیز آمادگی دارد نیازهای مالی این حوزه را بیش از گذشته تامین کند.

رجایی با تاکید بر ضرورت اثرگذاری بر فرهنگ جهانی بیان کرد: مجهز شدن به ابزار نوین روز یکی از الزامات تحقق این امر است و اگر نتوانیم با بهره ‌گیری از علم و فناوری روز دنیا بر فرهنگ جهانی اثرگذار باشیم، در مقابل جنگ نرم دشمن آسیب‌ پذیر خواهیم شد.

نماینده مردم اراک در مجلس همچنین از تبیین شرایط و تعریف الگوهای قابل اجرا و منطبق بر فرهنگ اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر همچنین در برخورد با رسانه‌ ها تاکید کرد و گفت: ترسیم نقشه راه فرهنگی کشور به معنای ترسیم حرکت نظام در تمام زمینه‌ هاست و باید راه روشن حرکت فرهنگی نظام را با ارتقاء چارچوب های عقیدتی و فرهنگی تبیین و ترسیم کنیم.

وی همچنین بر تعامل هرچه بیشتر فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما استان در برنامه سازی و تبیین مسایل فرهنگی استان تاکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت ایجاد تحول و پویایی و حرکت برنامه محور در حوزه فرهنگ و هنر استان گفت: شورای فرهنگ عمومی استان به صورت فعالانه در جهت ایجاد پویایی و حرکت برمدار برنامه و هدفگذاری معین حرکت می‌ کند و طی دو ماه گذشته این شورا طی نشست اصلی و دو نشست جانبی و تشکیل کارگروه تخصصی به بررسی وضعیت فرهنگی استان پرداخته است.

مصطفی مشایخی همچنین از نشست چهارم این شورا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خرداد ماه خبر داد و افزود: نمایشگاه کتاب و گنجینه دائمی آثارتجسمی اراک نیز همزمان با سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر برنامه ‌های سخت افزاری، بالغ بر 22 برنامه محتوایی در بخش نرم‌ افزاری نیز جهت تصویب در سفر قریب‌ الواقع هیات دولت به استان آماده شده و در جلسات کارشناسی این اداره کل و استانداری مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از راهپیمایی 900 نفره اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان به مناسب سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در شهر خمین خبرداد و بیان کرد: تدوین اطلس فرهنگی استان نیز مراحل پایانی خود را می‌ گذارند و تا چند ماه آینده در اختیار جامعه فرهنگی و برنامه ‌ریزان استان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه رسانه‌ های دیجیتال در بهمن ‌ماه سال ‌جاری در استان گفت: با همکاری و تعامل دستگاه ‌های اجرایی استان و سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکی، اولین چاپخانه مجهز بزودی در اراک راه ‌اندازی خواهد شد.