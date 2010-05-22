صفحه توهین آمیز از فیس بوک پاک شد/ پاکستان 800 سایت دیگر را فیلتر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کشور پاکستان پس از فیلتر شبکه اجتماعی فیس بوک و وب سایت یو تیوب به منظور جلوگیری از دسترسی کاربران به مطالب کفر آمیز در حدود 800 وب سایت را فیلتر کرد.

وزارت فناوری اطلاعات پاکستان PTA طی هفته جاری دسترسی به فیس بوک و یو تیوب را مسدود کرده و سایت ویکیپدیا به واسطه آنچه رشد مفاهیم موهن و کفر آمیز در این وب سایت ذکر شده است در پاکستان به سختی قابل دسترسی خواهد بود.

سخنگوی سازمان تولید خدمات اینترنتی پاکستان اعلام کرد دست کم 800 وب سایت و آدرس اینترنتی از زمانی که دستور فیلتر شدن فیس بوک و یو تیوب توسط دولت پاکستان صادر شده مسدود شده اند.

"سراج" درباره فیس بوک عنوان کرد که یک کاربر فیس بوک صفحه ای با محتوایی توهین آمیز را در رابطه با پیامبر اسلام در صفحه خود قرار داده است که همین امر خشم بسیاری از مسلمانان را برانگیخت و منجر به آغاز اعتراضات در پاکستان شد.

رفتارهای مشابهی نیز توسط رسانه های اروپایی در سال 2006 خشم مسلمانان جهان را برانگیخته بود.

پس از اعتراض مسلمانان به این اقدام موهن در فیس بوک، این صفحه از سایت فیس بوک برداشته شد.

بر اساس گزارش AFP، سراج اعلام کرد هر نوع دستور به منظور احیای دوباره سایتهای فیس بوک و یو تیوب باید در آینده توسط مقامات PTA اتخاذ شود.

سخنگوی این سازمان نیز روز شنبه 22 می 2010 اعلام کرد مقامات ممنوعیت استفاده از این وب سایتها را تنها پس از دریافت راهکار از دولت بر خواهند داشت.