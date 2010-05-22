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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

بیشتر راه های ارتباطی شهرستان دره شهر نامناسب است

بیشتر راه های ارتباطی شهرستان دره شهر نامناسب است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دره شهر گفت: راه های ارتباطی شهرستان دره شهر نامناسب است و باید اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی ظهر شنبه در نشست شورای اداری دره شهر بیان کرد: این شهرستان به سبب اینکه در محل گذر محدوده سه استان ایلام، لرستان و خوزستان واقع شده به توسعه راه های ارتباطی نیاز مبرم دارد.

وی ادامه داد: شهرستان دره شهر یکی از مهدهای تمدن باستانی کشور به شمار می رود که در فصول مختلف سال گردشگران زیادی را به این منطقه می کشاند.

کریمی عنوان کرد: نظر به اینکه اکنون سرمایه گذاری های کلانی در این شهرستان در بخش سدسازی، تجهیزات برق و انبار سوخت استان ایلام انجام می گیرد، بنابراین اصلاح و بهسازی شبکه های راه های ارتباطی این شهرستان می تواند در تسریع و تکمیل این طرحها بسیار موثر واقع شود.

وی اظهار داشت: اکنون مردم شهرستان دره شهر به سبب سخت گذر بودن مسیر برای دسترسی آسان به مرکز استان و سایر استانهای همجوار با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند.

فرماندار دره شهر گفت: اکنون این شهرستان با مرکز استان ایلام 136 کیلومتر فاصله دارد که بیشتر این محور سخت گذر و دارای نقاط حادثه خیز است.
 

کد مطلب 1087468

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