بیشتر راه های ارتباطی شهرستان دره شهر نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی ظهر شنبه در نشست شورای اداری دره شهر بیان کرد: این شهرستان به سبب اینکه در محل گذر محدوده سه استان ایلام، لرستان و خوزستان واقع شده به توسعه راه های ارتباطی نیاز مبرم دارد.

وی ادامه داد: شهرستان دره شهر یکی از مهدهای تمدن باستانی کشور به شمار می رود که در فصول مختلف سال گردشگران زیادی را به این منطقه می کشاند.

کریمی عنوان کرد: نظر به اینکه اکنون سرمایه گذاری های کلانی در این شهرستان در بخش سدسازی، تجهیزات برق و انبار سوخت استان ایلام انجام می گیرد، بنابراین اصلاح و بهسازی شبکه های راه های ارتباطی این شهرستان می تواند در تسریع و تکمیل این طرحها بسیار موثر واقع شود.

وی اظهار داشت: اکنون مردم شهرستان دره شهر به سبب سخت گذر بودن مسیر برای دسترسی آسان به مرکز استان و سایر استانهای همجوار با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند.

فرماندار دره شهر گفت: اکنون این شهرستان با مرکز استان ایلام 136 کیلومتر فاصله دارد که بیشتر این محور سخت گذر و دارای نقاط حادثه خیز است.

