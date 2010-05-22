اسناد بجا مانده از دفاع مقدس باید بخوبی نگهداری شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد محسن زاده ظهر شنبه در جمع فرهنگیان استان کرمان با اشاره به دستاوردهای والای فرهنگی و مذهبی رزمندگان در طول دفاع مقدس گفت: مهمترین نقطه امید رزمندگان اسلام برخورداری از روحیه توحیدی و معنوی بالا در طول دفاع مقدس بود.

وی با اشاره به اهمیت این دستاوردها و لزوم حفظ آنها در جامعه و انتقال به نسلهای بعد گفت: باید از اسناد بجامانده از دفاع مقدس بخوبی نگهداری و حراست شود.

وی افزود: یکی از مهمترین دلایل پیروزی رزمندگان اسلام و آزاد سازی دفاع مقدس داشتن روحیه بالای معنوی و توحیدی بود.

وی با تاکید بر تقویت این روحیه در جامعه گفت: برخی از افراد در فتنه های اخیر سعی داشتند روحیه توحیدی جامعه را از بین ببرند.

این مسئول همچنین با اشاره به صبر رزمندگان اسلام در طول دفاع مقدس صبر را یکی از شاخصهای مهم در زمان جنگ نرم دانست و گفت: در کنار صبر باید با همت و کار مضاعف در راستای اهداف گام برداشت.

وی بصیرت، صبر و تقوی را از مهمترین خصوصیات دفاعی کشور دانست و گفت: مهمترین هدف دشمن نیز ضربه زدن به این شاخصها بخصوص روحیه معنوی جامعه است.

وی گفت: دشمن در حال حاضر از همین روحیه معنوی مردم ایران هراس دارد و باید این روحیه را تقویت کنیم.