به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در پانزدهمین جلسه‌ی شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی با موضوع تبیین سیاست‌ها و اولویتهای بسیج دانش‌آموزان و فرهنگیان کشور در سال 89 افزود: درس آمادگی دفاعی باید همواره مسائل و رخدادهای روز کشور را به دانش‌آموزان آموزش دهد.

وی اظهار داشت: درآینده نزدیک، بصیرت‌دهی مطابق با نگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به محتوای درس آمادگی دفاعی افزوده می شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت توجه به تهاجم نرم دشمن عنوان کرد: آینده‌سازان کشور می‌بایست در طول دوره 12 ساله نظام تعلیم و تربیت، نحوه آموزشهای لازم در خصوص دفاع و چگونگی مقابله با دشمن را فرا گیرند.



حاجی بابایی با اشاره به نقایص کتب درسی گفت: کتب درسی باید تابلویی برای معرفی آموزه‌های دینی و نظام جمهوری اسلامی باشند.



وی از مسئولان بسیج و علمای حوزه علمیه خواست تا آموزش و پرورش را در تدوین کتب درسی متناسب با تحول بنیادین نظام آموزشی همراهی کنند.



در این جلسه همچنین سردار نقدی، فرمانده بسیج کشور اعلام کرد: 600 هزار نفر از دانش‌آموزان در کنار آموزش درس آمادگی دفاعی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس دیدار می کنند.



در این جلسه، جلال رحیمی، قائم مقام وزیر در امور استانها به عنوان مسئول ستاد هماهنگی وزارت آموزش و پرورش با بسیج کشور معرفی شد.