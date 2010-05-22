راهپیمایی دفاع از حجاب در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، راهپیمایی حجاب با حضور گسترده بانوان کرمانی از قشرهای مختلف ظهر شنبه در میدان شورای کرمان برگزار شد.

در این راهپیمایی که با شعار مبارزه با بی حجابی و دفاع از حجاب در کرمان برگزار شد شرکت کنندگان در راهپیمایی خواستار برخورد با بدحجابی در جامعه و تبیبن فرهنگ حجاب در بین بانوان شدند.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان کرمان نیز در این راهپیمایی با اشاره به اهمیت حجاب و حفظ شعائر اسلامی گفت: حجاب به عنوان یکی از ضروریات جامعه اسلامی مطرح است و اکثر قشر بانوان جامعه با عمل به این امر واجب در مقابل بدحجابی می ایستند.

حجت الاسلام احمد دهقانی افزود: حجاب با حضور مستمر زنان در جامعه مخالف نیست بلکه حجاب به زنان شخصیت و اعتبار بیشتر می دهد.

وی در ادامه مخالفت با حجاب را عملی خلاف شرع و قانون دانست و خواستار برخورد دستگاه های مربوط با بد حجابی شد.