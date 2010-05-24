به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی در حالی از لغو مسابقات انتخابی تیمهای ملی کشتی خبر داد که این موضوع با واکنش های متفاوتی از سوی کارشناسان و مربیان همراه بود. مربیان تیم ملی موافق این تصمیم بوده و با قدرت از تصمیم خود دفاع کردند و برخی مقابل این موضوع از خود واکنش نشان داده اند.

برزگر: لغو مسابقات برای برخی کشتی گیران حاشیه امنیت درست می کند

منصور برزگر مدیر و سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد نخستین مخالف این طرح است وی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: کشتی گیران زیادی در سراسر ایران هستند که برای رسیدن به دوبنده تیم ملی تلاش می کنند و دوست دارند با حضور در رقابتهای انتخابی راهی برای حضور در اردوهای تیمهای ملی پیدا کنند.

وی ادامه داد: لغو مسابقات انتخابی باعث می شود باعث از بین رفتن روحیه جنگندگی در کشتی شده و استعدادها را در ادامه راه قهرمانی دچار مشکل می کند.

دارنده چند مدال طلای جهان و المپیک در پایان خاطر نشان کرد: البته این موضوع از جهاتی دیگر برای کشتی گیرانی که در اردوهای تیمهای ملی حضور دارند مشکل زاست زیرا برای آنها حاشیه امنیت درست می کند و راندمان کار آنها را پایین می آورد.

محمد علی صنعتکاران: کادر فنی تمامی موجودیت کشتی ایران را می شناسد

محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی در مقابل این سوالات به خبرنگار مهر گفت: تمامی موجودیت کشتی ایران در رقابتهای انتخابی جام تختی و جام تختی به میدان رفته اند و کادر فنی به تمامی کسانی که مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی هستند این فرصت را داده اند در یکسال اخیر در میادین حضور پیدا کنند بنابراین فکر نمی کنم هیچ استعدادی کنار مانده باشد ضمن اینکه ما اعلام کرده ایم اگر کشتی گیر طراز اولی است می تواند توسط هیئت های خود به فدراسیون معرفی شود تا عملکرد آنها توسط کادر فنی بررسی شود.

دارنده چندین مدال جهان و المپیک تصریح کرد: در مورد اینکه برای کشتی گیران حاضر در اردو نیز حاشیه امنیت ایجاد می شود باید بگویم در حال حاضر کادر فنی در بیشتر اوزان 4 نفر را مد نظر دارد که قصد دارند در هر مسابقه در بعضی اوزان دو نفر را به مسابقات بین المللی اعزام کنند تا بهترین نفرات انتخاب شوند بنابراین هیچ کشتی گیری با توجه به سخت گیریهای آگاهانه کادر فنی در حاشیه امنیت نیست.

تقی اکبرنژاد: روح کشتی از بین می رود

تقی اکبر نژاد مربی سابق تیم ملی که خود سالها عضو تیم ملی کشتی آزاد بوده است نیز مخالف برگزار نشدن مسابقات انتخابی است وی در مورد به خبرنگار مهر می گوید: هیچگاه نباید تیم ملی کشتی را مختص به اردونشینان دانست و تمام شانس و فرصت ملی پوش شدن را در اختیار تعداد محدودی از کشتی گیران قرار داد زیرا با اینکار روح کشتی از بین می رود.

وی تصریح کرد: این حق مسلم تمامی کشتی گیران است تا با حضور در مسابقات انتخابی شایستگی خود را نشان دهند از طرفی اگر در کشتی با کمبود پشتوانه روبرو هستیم باید این رقابتها را برگزار کنیم.

اکبرنژاد اظهار داشت: برگزاری همین رقابتها باعث می شود تا ما برای نفراتی مانند فردین معصومی پشتوانه های خوبی را پیدا کنیم.

ابراهیم مهربان: پشتوانه سازی از برنامه های اصلی ماست

ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشتی آزاد اما در مقابل این دیدگاههای نظرات دیگری دارد وی در این مورد می گوید: ما تیم ملی را مختص اردونشینان و نفرات حاضر در اردوی تیم ملی قرار نداده ایم تمام موجودیت کشتی ایران در رقابتهای قهرمانی کشور، لیگ، انتخابی جام تختی و جام تختی به میدان رفته و برخی نیز به مرور در اردوها حضور داشته و در تورنمنت های بین المللی و مسابقات رسمی شرکت کرده اند بنابراین ما شناخت کاملی از موجودیت کشتی ایران داریم و هیچ کشتی گیری از دید ما کنار نمانده است.

وی تاکید کرد: پشتوانه‌سازی پروسه خاص خودش را دارد و ما هم با میدان دادن به جوانان در مسابقات و تورنمنت های بین المللی مختلف و دعوت آنها بدنبال این هستیم تا بتوانیم در آینده در هر وزن چند کشتی‌گیر آماده و همطراز داشته باشیم و این کار زمان بر در برنامه ما قرار دارد.

به هرحال با توجه به اینکه در نهایت کادر فنی تیمهای ملی کشتی پاسخگوی نتایج احتمالی کسب شده در رقابتهای جهانی و بازیهایی آسیایی است باید این فرصت به آنها داد تا در گام اول ابتدا در مسابقات جهانی مسکو و پس از آن گوانگژو برای ورزش ایران افتخار آفرین باشند ولی اگر به فکر کسب مدال در رقابتهای المپیک 2012 لندن و مسابقات بعدی هستیم باید از سال بعد طرحی نو در اندازیم و مسابقات انتخابی را به عنوان یک اصل در نظر بگیریم.

البته در پایان این نکته را فراموش نکنیم که مقایسه کشتی ایران با روسها درحالی که آنها در هر وزن چند کشتی گیر آماده دارند و ما در حال حاضر با نبود پشتوانه روبرو هستیم مقایسه درستی نیست!