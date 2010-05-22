به گزارش خبرگزاری مهر، فرستاده ویژه رئیس جمهور گینه بیسائو در این دیدار که امروز شنبه انجام شد ، یادآور شد سفر وی به ابتکار رئیس جمهور کشورش و با توجه به نگاه توام با احترام مقامات آن کشور به جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که استقلال از قدرت های استعماری را در اولویت خویش قرار دارد، صورت گرفته است.

این مقام آفریقایی همچنین با اشاره به پیشرفت ها و تجربیات جمهوری اسلامی ایران در عرصه های صنعتی، کشاورزی، بهداشت و آموزش خواستار همکاری با ایران در این زمینه ها شد.

قائم مقام و معاون اقتصادی وزیر امور خارجه نیز با اشاره به نگان توام با احترام جمهوری اسلامی ایران به همه کشورهای جهان فارغ از وسعت یا جمعیت آنان، گسترش همکاری های همه جانبه با کشورهای آفریقایی را یکی از اولویت های تهران برشمرد.

وی همچنین آمادگی شرکت های ایرانی جهت سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، شیلات، معدن، راه سازی، ساخت بنادر، تولید برق، بهداشت و درمان کشور گینه بیسائو را اعلام کرد.

دو طرف توافق کردند کارشناسان دو کشور کار بر روی پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری های دو کشور را آغاز کنند تا آن را برای امضا در سفر آتی رئیس جمهوری گینه بیسائو به ایران آماده نمایند.