38 درصد مدارس لرستان تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی ظهر شنبه در دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان در محل مرکز تربیت معلم طباطبایی خرم آباد اظهار داشت: امروز تامین فضاهای آموزشی یکی از ضروریات جامعه و استان لرستان می باشد.

وی با بیان اینکه همیشه مردم مسلمان ما با دید نوع دوستی که دارند در کارهای خیر پیش قدم بوده اند، خاطر نشان کرد: اهل احسان و انفاق از دیدگاه خداوند دارای جایگاه خاصی هستند و همچنین در قرآن در مورد منزلت آنها بسیار اشاره کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه خیرین مدرسه ساز نزد خداوند از جایگاه والایی برخوردار هستند، عنوان کرد: توسعه جامعه در گرو علم است که این مهم نیز در گرو توسعه زیر ساختها در مدارس است.

ماکنعلی با بیان اینکه باید توسعه همه جانبه را در مدارس جستجو کنیم، بیان داشت: در هیچ دینی به اندازه اسلام به کسب علم و دانش، دانایی و بصیرت سفارش نشده است.

وی با اشاره به اینکه بدون مدرسه، کلاس درس و تجهیزات به هیچ عنوان به قله های دانایی نمی رسیم بیان داشت: خوشبختانه خیرین مدرسه ساز در کشور با حرکت مطلوبی که انجام داده ند در این مسیر نهضت بزرگی را به وجود آورده اند که این امر تبدیل به یک فرهنگ فراگیر، پایدار و پویا در جامعه شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه مدارسی که توسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده نام آنها را برای همیشه در کشور ماندگار کرده است، خاطر نشان کرد: این افراد به واقع ماندگاران تاریخ بشریت محسوب خواهند شد.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه همیشه دست دعای خیر دانش آموزان مناطق محروم استان همراه خیرین مدرسه ساز خواهد بود، عنوان کرد: این افراد در واقع با ایجاد فضای شوق و نشاط در میان این دانش آموزان زمینه امیدواری به آینده و توسعه استان را فراهم کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در طول چند سال گذشته به اندازه 27 سال فضای آموزش در استان ساخته شده است، بیان داشت: همچنین در این چند سال به اندازه 20 سال مدارس استان تجهیز شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: در چند سال اخیر و به همت خیرین مدرسه ساز بیش از 400 هزار متر مربع به فضا های آموزش استان اضافه شده است.

ماکنعلی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر 38 درصد از مدارس لرستان تخریبی است، بیان داشت: همچنین در حال حاضر سرانه فضای ورزش در لرستان 57 صدم متر مربع است که این رقم در کشور یک متر مربع می باشد.

وی با اشاره به اینکه همچنین در زمینه تجهیزات کارگاهی در لرستان با مشکلات جدی مواجه هستیم، خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر 50 درصد از مدارس لرستان فاقد فضای نمازخانه ای هستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه طبق برنامه چهارم توسعه می بایست 44 درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه استان به رشته های فنی و کاردانش هدایت می شدند عنوان کرد: متاسفانه این میزان در حال حاضر تنها 28 درصد است.

ماکنعلی با اشاره به اینکه سرانه استاندارد فضای کارگاهی به ازای هر دانش آموز هفت متر مربع است، یادآور شد: این در حالی است که میزان سرانه فضای کارگاهی در لرستان تنها 2.1 متر مربع است.

وی با تاکید بر اینکه ما در استان به شدت نیازمند ساخت و ساز، تجهیز و تعمیر فضاهای آموزش هستیم، بیان داشت: امیدواریم خیرین مدرسه ساز و دولت در راستای ترقی و توسعه همه جانبه لرستان به ویژه در زمینه فضاهای آموزشی اقدامات جدی را انجام دهند.