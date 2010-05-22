دکتر کامران دانشجو در دیدار با آرمن آشوتیان وزیر آموزش و علوم جمهوری ارمنستان و هیئت همراه در محل این وزارتخانه با اشاره به جایگاه بالا و تراز جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی و مجامع بین‌المللی گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول عدالت خواهی بنا شده و یکی از شاخصه های آن این است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران حرف دل آزادی خواهان جهان را می‌زنند.

وی افزود: امروز افول سیاست‌های قلدر مآبانه و زورگویانه قدرت‌هایی که فکر می‌کنند قیم دیگر ملت ها و دولتها هستند غیر قابل انکار است و با بیداری و هوشیاری ملت های جهان دیگر هیچ ملتی نمی پذیرد که زیر سلطه دولتهای دیگر رفته و یا مجری سیاست های غیر منطقی و استکباری آنها باشد.



وزیر علوم کشورمان همچنین تلاش دولتهای سلطه گر برای حفظ سلطه بر کشورهای دیگر را همچون دست و پا زدن و غرق شدن آنها در اعماق مرداب دانست و گفت: دولتهای سلطه گر با سیاستهای استکباریشان در حال غرق شدن در مرداب تفکرات خودشان هستند و هر چه بیشتر دست و پا بزنند بیشتر غرق می‌شوند.



وی افزود: البته حساب ملت ها از دولت های قلدر جداست و این دولت ها بهتر است برای نجاتشان تسلیم خواست ملت های آزاده جهان شوند چرا که چه این قدرت‌های پوشالی بخواهند و چه نخواهند عدالت و طعم شیرین آن امروزه در بین ملت ها جاری شده و انشاءالله گستره آن به زودی همه جهان را خواهد گرفت.



دانشجو با اشاره به بیانیه تهران که توسط سه کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و برزیل تنظیم شده است اظهار داشت: مفاد این بیانیه با اصول انسانی و عدالت خواهی سازگار است و همه ملل جهان از انتشار این بیانیه خوشحال شدند ولی قدرت های سلطه طلب همچنان بر مواضع غیر اصولی خود اصرار دارند و به دنبال منافع خود هستند.



وزیر علوم همچنین در خصوص همکاری علمی و پژوهشی بین دو کشور ایران و ارمنستان اظهار داشت: این گونه همکاری‌های فیمابین می‌تواند پایه ای اساسی برای ایجاد روابط در بخش‌های دیگر باشد.



وی افزود: دانشگاه‌های ما توانسته‌اند در مرزهای دانش و فناوری به پیشرفت‌های شایانی در زمینه‌ های نانو، هوافضا و فیزیک هسته‌ای نائل شوند و این علوم در مراکز آموزش عالی ایران نهادینه شده است.



دکتر دانشجو در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که از دیدگاه ما علم ابزار تکامل و تعالی انسان و بشریت در جهان است و نه ابزار سلطه‌گری بر دیگران گفت: با توجه به دیدگاه مشترک ایران و ارمنستان به مسائل علمی، ما آمادگی خود را جهت همکاریهای مشترک علمی و تحقیقاتی مانند تبادل استاد و دانشجویان، برگزاری سمینارهای مشترک علمی، فرصت‌های مطالعاتی، اعزام دانشجویان بورسیه و انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، اجرای اردوهای علمی ــ دانشگاهی، حمایت از زبان و ادبیات طرفین، برگزاری نمایشگاه و همکاری‌های مشترک در مجامع بین‌المللی همچون یونسکو را اعلام می‌کنیم.



وزیر آموزش و علوم ارمنستان نیز در این دیدار ضمن دعوت رسمی از وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری کشورمان با تاکید بر افزایش مراودات علمی و پژوهشی بین دو کشور گفت: ما اطلاعات و پیشرفتهای علمی ایران را از مجامع بین‌المللی کسب کرده‌ایم و می دانیم که ایران در مرحله رسیدن به رتبه نخست علمی در منطقه است.



وی افزود: کشور ارمنستان نیز در بخش علوم دارای پیشینه مناسبی است که امروزه در حال به روز کردن این علوم هستیم تا خودمان را به سطح قابل قبول جهانی برسانیم و در این خصوص نیز همکاری‌های متقابل بین دو کشور می‌تواند زمینه ساز این امر باشد.



آرمن آشوتیان در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص نوع برخورد با جامعه ارامنه ایرانی گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران و نظام ارزشی که آن را در جهان ارائه می‌کنید بسیار ارزشمند است و اخیرا در مجامع جهانی این رویه به مرحله بارزی رسیده و همچنین رو به رشد است.



وی همچنین ضمن تاکید بر مراودات علمی و پژوهشی و اظهار علاقمندی جهت ارائه بورس تحصیلی رشته اسلام شناسی برای دانشجویان ارمنی اظهار امیدواری کرد: در جلسه آتی که با دعوت رسمی از هیئت ایرانی در ارمنستان انجام می‌پذیرد، مواد مطرح شده در این دیدار به امضای طرفین برسد.



وزیر علوم و آموزش ارمنستان همچنین گفت: من به عنوان یک فعال سیاسی دکتر احمدی نژاد را یک فیلسوف سیاسی در سطح جهان می دانم و امیدوارم در این رفتار عدالتخواه شان موفق باشند.



همچنین در این دیدار معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت علوم کشورمان و رئیس مرکز بین‌المللی علوم جمهوری ارمنستان در خصوص نوع همکاریهای مشترک تبادل نظر کردند.



حدود یک هزار و 500 نفر دانشجوی ایرانی در مراکز آموزش عالی ارمنستان تحصیل می‌کنند که 160 نفر از آنان در مقطع دکتری و بقیه در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی هستند.