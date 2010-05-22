دریافت غرامت جنگ از عراق را پیگیری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در جمع خانواده شهدای خرمشهر اظهار داشت: موضوع غرامت جنگ تحمیلی فراموش شدنی نیست و ما در حال پیگیری آن هستیم؛ هرچند که باید در این خصوص رعایت شرایط ویژه ای را که عراق با آن مواجه است را کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خرمشهر در قلب همه ملت ایران است و همانند نگین مقاومت در دل آسمان ایران می درخشد.



وی خاطرنشان کرد: ملت ایران آگاه است چه فداکاری هایی در خرمشهر به انجام رسیده است.

رئیس قوه مقننه گفت: خرمشهر یک آزمون و امتحان بزرگ بود، به نحوی که مقاومت در خرمشهر شرایط را در جنگ تغییر داد.



رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فتح خرمشهر توسط سربازان اسلام تغیر استراتژیک در جنگ ایجاد کرد.

وی از فدارکاری های سرداران رشید انقلاب به ویژه جهان آرا تقدیر کرد و افزود: این پیروزی در شرایطی بدست آمد که بنی صدر فرماندهی کل قوا را به دست داشت و معتقد بود که آبادان و خرمشهر را باید به عراق بدهیم بعد از طریق دزفول وارد خاک عراق شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آن زمان وقتی انقلاب پیروز شد دشمنان نظام نقشه های زیادی برای ایران کشیدند از تجزیه طلبی، کودتای نوژه گرفته تا تلاش برای برهم ریختگی داخل ایران تا ایجاد جنگ.

لاریجانی تصریح کرد: وقتی جنگ عراق علیه ایران آغاز شد فشارهای بین المللی زیادی بر کشور تحمیل شد، حتی کارتر رئیس جمهور وقت ایران معتقد بود ما انتظار داریم جنگ، ایران را سر عقل بیاورد. بنابراین تردیدی نیست که آمریکا و اروپا با صدام در یک جبهه واحد بر علیه ایران قرار داشتند.

وی یادآور شد: در جنگ تحمیلی ما تنها با صدام نمی جنگیدیم بلکه کشورهای غربی و شرقی و برخی دیگر از کشورها در کنار صدام بود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه سرنوشت جنگ را عوض کرد نخست سخنان راهگشای حضرت امام خمینی بود که خارج از حدود اداری و مستقیماً با متن مردم ارتباط داشت و قلبی بود. سپس حماسه رزمندگان که احساس می کردند باید ایستادگی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آن چیزی که در عنصر کشور تاثیرگذار است نقش آفرینی رهبری و فهم مردم است، این پیوند دوگانه موجب شد تا جامعه متحد و سرافراز نگه داشته شود.

لاریجانی یادآور شد: اگر امروز مسئله هسته ای، بحران های عراق، افغانستان، فلسطین ایجاد شده و جمهوری اسلامی توانسته با استراتژی درست بیرون آید، به دلیل پیوند مردم با رهبری نظام است.

وی خاطرنشان کرد: باید قدر رابطه مردم با رهبری را به عنوان یک سرمایه قدر نهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرایط ویژه ای برای برخی از مناطقی که درگیر مسائل جنگ بودند در نظر گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من هم به سهم خود کمک می کنم تا در برنامه پنجم توسعه نگاه ویژه ای به مناطق درگیر جنگ در نظر گرفته شود. با مشورت نمایندگان استان، وزرای مربوطه حتماً این موضوع را پیگیری می کنیم.

لاریجانی با بیان اینکه ما معتقد نیستیم کشور با صدقه سری و کمیته امدادی اداره شود، تاکید کرد: ما با اداره کردن کشور به صورت صدقه سری و کمیته امدادی به شدت مخالفیم.

وی در بخش دیگری از صحبتهایش درخصوص استفاده از مدیران پروازی گفت: هیچ علاقه ای به مدیریت پروازی نداریم، دولت باید بنای کاری اش را بر استفاده از نیروهای بومی در منطقه بگذارد.