اجرای پروژه‌ های مسکن مهر در استان یزد مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، احمد اسلامی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: به واسطه چند فاکتور خوب از قبیل اعطای روان تسهیلات توسط بانک مسکن، پشتیبانی دستگاه‌های مرتبط از قبیل سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل تعاون و حمایت استانداری در اجرای پروژه ‌های مسکن مهر مشکلی نداشته ‌ایم.

وی با اشاره به اینک سقف تسهیلات برای آماده‌ سازی و ساخت مسکن به روش غیرصنعتی 200 میلیون و به روش صنعتی 250 میلیون ریال است، افزود: بانک مسکن استان در بخش مسکن مهر تا پایان اسفندماه سال 88 تعداد پنج هزار و 963 واحد مسکونی را به مرحله انعقاد قرارداد رسانده و موفق شده است مبلغ 59 میلیارد و 438 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کند و در همین راستا به منظور احداث چهار هزار و 219 واحد مسکونی، تسهیلات ساخت به ارزش 612 میلیارد و 110 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کند.

تاکنون قرارداد دو هزار و 382 واحد مسکونی روستایی با بانک مسکن منعقد شده است

اسلامی نرخ این تسهیلات در مرکز استان را هفت درصد و در سایر شهرستانها چهار درصد اعلام کرد و بیان داشت: در بخش مسکن روستایی تا پایان سال 88 با 932 نفر به میزان 69 میلیارد و 825 میلیون ریال انعقاد قرارداد شده و تا پایان اردیبهشت ‌ماه سال جاری نیز با هزار و 450 نفر عقد قرارداد شده است که میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکن روستایی در سال جاری 100 میلیون ریال است.

اسلامی با تایید رکود نسبی حاکم بر بخش مسکن خاطرنشان کرد: به‌ رغم رکود در مسکن در سال 88 مجموع اعتبارات اختصاص یافته به بخش مسکن توسط بانک مسکن استان یزد مبلغ هزار و 200 میلیارد ریال بوده است که این رقم در مقایسه با سال 87 از رشد 70 درصدی برخوردار بود و مانده تسهیلات بخش مسکن این بانک را طی یکسال از رقم یک میلیارد و 731 میلیون ریال به دو میلیارد و 932 میلیون ریال افزایش داد.

وی عنوان کرد: در سال گذشته تعداد هزار و 800 نفر از شهروندان با اخذ رقم 288 میلیارد ریال تسهیلات این بانک توانستند به خرید واحد مسکونی مبادرت کنند و در سال 88 مبلغ 96 میلیارد و 907 میلیون ریال اعتبار به متقاضیان انفرادی، برای احداث و تکمیل 572 واحد مسکونی پرداخت شد.

مدیر شعب بانک مسکن استان یزد ادامه داد: علاوه بر پرداخت تسهیلات در بخش مسکن مهر، بانک مسکن در سال گذشته با تعداد 12 نفر انبوه‌ ساز برای احداث 472 واحد مسکونی قرارداد منعقد کرد و مبلغ 86 میلیارد و 550 میلیون ریال تسهیلات از منابع داخلی بانک در اختیار آنان قرار داد.

تسهیلات مسکن مهر،‌ اولویت پرداخت تسهیلات در بانک مسکن استان یزد است

اسلامی خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف دولت در بخش مسکن، بانک مسکن، اولویت نخست خود در سال جاری را اعطای تسهیلات به طرح مسکن مهر قرار داده است و با توجه به تعامل خوب بانک با مجریان و مسئولان تعاونی‌های مسکن مهر، اعطای تسهیلات به ا ین پروژه‌ها به خوبی و با سرعت صورت می‌گیرد و پیشرفت فیزیکی بیشتر پروژه‌ها بسیار مطلوب است و در هفته دولت بخشی از این واحدهای مسکونی به بهره‌برداری می ‌رسد.

وی با اشاره به سایر خدمات بانک مسکن به بخشهای خدمات، بازرگانی، درمان و ازدواج عنوان کرد: در سال گذشته مبلغ 22 میلیارد ریال تسهیلات در بخش قرض‌ الحسنه درمان، ازدواج، حوائج ضروری و اشتغال به هزار و 200 نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

یزد رتبه هفتم در اعطای تسهیلات به طرح مسکن مهر در کشور را داراست

اسلامی رتبه استان یزد در بخش مسکن مهر را در کشور یازدهم و از نظر اعطای تسهیلات به این طرح رتبه هفتم اعلام کرد و بیان داشت: 100 درصد طرح‌های معرفی شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انعقاد قرارداد شده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان یزد ضمن ابراز رضایت از سهولت و تسریع اعطای تسهیلات بانک به متقاضیان در بانک مسکن، خاطرنشان کرد: تعداد هزار و 100 نفر از مشتریان این بانک که واحدهای مسکونی آنها نیاز به تسهیلات مرمت و تعمیر داشته است، توانسته‌اند با اخذ مبلغ 17 میلیارد ریال تسهیلات، نیازهای خود را برطرف کنند.