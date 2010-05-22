نامه اردوغان به سران 26 کشور/"بیانیه تهران"راه حل موضوع اتمی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "رجب طیب اردوغان" در نامه ای به سران 26 کشور جهان از توافق سه جانبه ایران، برزیل و ترکیه در مورد مبادله سوخت هسته ای دفاع کرد.

دفتر نخست وزیری ترکیه با اعلام این مطلب و به نقل از اردوغان افزود: این توافق می تواند راه حل مسالمت آمیزی برای موضوع هسته ای ایران فراهم کند.

بر این اساس در بین اسامی کشورهای مذکور، نام اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت سازمان ملل نیز به چشم می خورد. این در حالی است که پس از توافق سه جانبه تهران، آمریکا با ادامه رویکرد خصمانه خود از تهیه پیش نویس یک قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت خبر داد.

گفتنی است که نخست وزیر ترکیه هفته آینده برای گفتگو با "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل به منظور جلوگیری از تحریم های احتمالی علیه ایران به این کشور سفر می کند.

خاطر نشان می شود که سران سه کشور ایران، ترکیه و برزیل روز دوشنبه 27 اردیبهشت با انتشار بیانیه ای با تبادل اورانیوم به منظور تامین سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران موافقت کردند که در سطح بین الملل به "بیانیه تهران اشتهار یافته و مورد حمایت اکثر محافل جهانی قرار گرفته است.