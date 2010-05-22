آبروی کشور در مراسم حج باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر در همایش سراسری مدیران ستادی، استانی و مدیران کاروان‌های حج تمتع 89 که ظهر شنبه در مجتمع یاوران مهدی(عج) جمکران برگزار شد طی سخنانی با بیان اینکه مسئولیت ما در سازمان حج و زیارت یک امانت و آزمونی الهی است و با تأکید بر اینکه باید روحیات و اخلاقیات ما به گونه‌ای باشد که زائران از ما الگو بگیرند بیان داشت: زائران باید بدانند که ما به دنبال معنویت هستیم که این نیازمند خودسازی و پرهیز از هواهای نفسانی است.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه تحول باید از خود ما آغاز شود اظهار داشت: اگر در ما تحول ایجاد نشود چگونه از افرادی که تنها یک سفر می‌روند انتظار تحول داریم.



وی ادامه داد: قبل از عزیمت همه باید تلاش کنیم اول خودمان عامل باشیم و بعد هم از مردم بخواهیم در این مسیر قرار گیرند.

قاضی عسگر با بیان اینکه اخلاص در عمل، مهمترین موضوعی است که باید مدنظر همه باشد بیان داشت: در این صورت خداوند نتیجه را به ما خواهد داد.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه حج سفری جمعی است، اظهار داشت: همه باید با هم تلاش کنیم و کارها را به پیش ببریم و در رسیدن به اهداف مشترک عمل کنیم.



وی با تاکید بر اینکه آبروی نظام آبروی همه ما است، عنوان داشت: حفظ کیان تشیع وظیفه همه ماست و نباید حتی یک مورد اجازه دهیم مواد مخدر در کاروانها باشد تا ابروی نظام دستخوش این مسئله نشود.



قاضی عسگر با تأکید بر اینکه حج ما که الگوی سایر کشورها به تعبیر خود آنها به لحاظ معنوی است، از همه لحاظ و از جنبه سازمانی نیز باید الگو شود بیان داشت: زائری ممکن است تنها یکبار به چنین سفری اعزام شود به همین دلیل باید بهترین وضعیت را برای او فراهم کنیم. به همین دلیل شورای فرهنگی در حج ایجاد شد تا از ظرفیت زائر استفاده شود و این سیاست اصولی ما در حج است.



وی با بیان اینکه اینگونه نیست که به هر نحوی بخواهیم می‌توانیم زائر را به حج ببریم ادامه داد: هدف ما بر حل مشکلات است، در حرکت‌های جمعی باید وظیفه هر فردی معلوم باشد تا دخالت در کار دیگران ایجاد نشود.



در مراسم حج به حجاب زائران توجه شود



وی در ادامه با اشاره به اینکه بحث حجاب و پوشش بانوان موضوع بسیار مهمی است اظهار کرد: در این زمینه باید با محبت و الفت و ارائه کتاب‌های مفید برخورد شود.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت گفت: در این زمینه الگویی نیز تهیه و تدوین شده که البته مهمترین راه، ارشاد و راهنمایی است.



قاضی عسگر با اشاره به اینکه در مباحث آموزشی باید روش‌هایمان را عوض کنیم افزود: زائران می‌توانند از طریق دارالقرآن‌ها که با سازمان تبلیغات اسلامی هماهنگ شده است حمد و سوره خود را اصلاح کنند و جلسات آموزشی فرصتی برای این کار نیست‌.



وی ادامه داد: از فیلم‌های آموزشی استفاده کنید، سی دی های آموزشی را به مردم بدهید و جلسات آموزشی را از حالت فعلی خارج کنیم.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج بیان کرد: بسته‌های فرهنگی زائر باید طوری توزیع شود که اهداف فرهنگی حج محقق شود و مدیر نباید خودش کتاب و ... معرفی کند.