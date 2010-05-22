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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۱۱

500 هزار نفر روز در طرح هجرت استان قزوین مشارکت کردند

500 هزار نفر روز در طرح هجرت استان قزوین مشارکت کردند

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین از مشارکت 500 هزار نفر روز در اردوهای طرح هجرت و بسیج سازندگی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سرهنگ توکلی عصر شنبه در جلسه کارگروه ستاد هجرت و اردوهای جهادی شهرستان قزوین گفت: تا پایان تابستان امسال با شرکت دانش آموزان و دانشجویان 500 هزار نفر روز در بخشهای عمرانی، آموزشی، خدمات، بهداشتی درمانی و منابع طبیعی استان کار انجام می شود.

توکلی اظهار داشت: طرح هجرت و اردوهای جهادی از طرحهای مهم و تاثیرگذاری است که ضمن پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان گام موثری در مسیر آبادانی روستاها هم بوده است.
 
وی تصریح کرد: هیئت دولت در قالب 14 طرح اردوهای جهادی و سازندگی را به ادارات ابلاغ کرده و دستگاههای اجرایی مرتبط موظف به همکاری با این سازمان هستند.
 
توکلی یادآور شد: مشارکت فعال دستگاه های اجرایی در طرح هجرت، تقویت سازمان بسیج سازندگی و عمران و آبادانی مناطق محروم و روستایی را بدنبال خواهد داشت.
 
کد مطلب 1087544

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