خانه زیلو در میبد ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، خانه زیلوی میبد امروز به همت جهاد دانشگاهی و با هدف احیا و تجاری ‌سازی هنر زیلوبافی در میبد راه اندازی شد.

نماینده مردم میبد و تفت در مجلس در مراسم راه ‌اندازی خانه زیلوی میبد اظهار داشت: زیلوبافی هنری برخواسته از بطن مردم هنرمند و هنرپرور میبد است و راه‌ اندازی چنین مرکزی از سوی جهاد دانشگاهی حرکتی شایسته و در خور تحسین است.

حجت ‌الاسلام سیدجلال یحیی‌ زاده با اشاره به اینکه زیلو سالهاست که در اثر بی ‌توجهی به حاشیه رفته است و دیگر از رونق گذشته برخوردار نیست، اظهار امیدواری کرد که با ایجاد خانه زیلو، شاهد بازیابی رونق زیلو و زیلوبافی در این شهرستان به عنوان مهد زیلوبافی کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه زیلوبافان میبدی نیاز به یک انگیزه جدید برای ادامه کار خود داشتند، افزود: خانه زیلو می‌تواند هم برای زیلوبافان و هم علاقمندان به این هنر اصیل ایرانی، انگیزه‌ای جدید تلقی شود.

یحیی ‌‍زاده ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران راه‌اندازی خانه زیلو بیان داشت: میبد همواره با هنر زیلوبافی و کاشی و سرامیک به جهان معرفی می‌شد و با راه‌اندازی خانه میبد، این هنر اصیل رونق از دست خود را به سرعت باز خواهد یافت.

امام جمعه میبد نیز در این مراسم با تاکید بر حمایت از هنر زیلوبافی بیان داشت: مسئولان باید این هنر را که کم‌ کم به صنعت تبدیل شده است را از ابعاد مختلف مورد حمایت قرار دهند و زمینه‌ساز تولید انبوه این هنر اصیل ایرانی باشند.

آیت ‌الله علیرضا اعرافی با بیان اینکه زیلو شناسنامه شهرستان میبد و مردم هنرمند آن است، از دست ‌اندرکاران ایجاد خانه زیلو در این شهرستان که مقدمات احیای این هنر را فراهم کرده‌اند، قدردانی کرد.

وی به ویژه از دست ‌اندرکاران و پژوهشگران جهاد دانشگاهی در انجام این حرکت شایسته قدردانی و ابراز امیدواری کرد که به دنبال این حرکت شایسته شاهد رونق هنر صنعت زیلو و توجه بیش از پیش مسئولان به زیلوبافی باشیم.