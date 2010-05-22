العراقیه دیدار با مالکی را بعید دانست / علاوی در آرزوی فروپاشی ائتلاف بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن العلوی" از اعضای فهرست العراقیه امروز به شبکه العربیه گفت دیدار ایاد علاوی رئیس این فهرست با نوری المالکی نخست وزیر عراق تنها در صورت فروپاشی ائتلاف جدید متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی امکان دارد.



العلوی بار بعید دانستن دیدار علاوی با مالکی در شرایط فعلی بار دیگر ادعای فهرست العراقیه را مبنی بر اینکه تشکیل دولت جدید حق قانونی آن است، تکرار کرد.

از سوی دیگر، نخست وزیر اسبق، نخست وزیر فعلی و دبیرکل حزب الدعوه اسلامی شاخه عراق در دیدار با یکدیگر ضمن بررسی آخرین روند تشکیل دولت جدید بر اهمیت تسریع در تحقق این مسئله تاکید کردند.



به گزارش پایگاه الکوثر، ابراهیم الجعفری رئیس جریان اصلاح ملی و یکی از اعضای شاخص ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم در دفتر خود میزبان نوری المالکی نخست وزیر و رئیس ائتلاف دولت قانون و همچنین هاشم الموسوی دبیرکل حزب الدعوه اسلام-شاخه عراق- بود.



در این نشست، نخست وزیران اسبق و فعلی عراق و همچنین دبیرکل حزب الدعوه اسلامی شاخه عراق مهمترین مسائل کنونی در صحنه سیاسی این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



شرکت کنندگان در این نشست بر اهمیت تسریع در تشکیل دولت جدید تاکید کردند.



صحنه سیاسی عراق در حال حاضر شاهد تحرکات گسترده ای برای تشکیل دولت جدید به ویژه میان سه گروه پیروز که برای تشکیل آن با یکدیگر رقابت می کنند که شامل العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق با داشتن 91 کرسی و نامزد آن علاوی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با کسب 89 کرسی و نامزد آن مالکی و ائتلاف ملی عراق با کسب 70 کرسی که مطرح ترین نامزدهای آن ابراهیم الجعفری و عادل عبدالمهدی است.



ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی چهارم ماه می (14 اردیبهشت) با یکدیگر ائتلاف کردند که مذاکرات میان آنها برای انتخاب نامزد نخست وزیری همچنان ادامه دارد.