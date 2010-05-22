تاکنون 55 میلیون کارت ملی در کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد ناظمی اردکانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تعداد بیش از 98درصد افراد واجد شرایط دریافت این کارت را شامل می شود، افزود: در استان زنجان روند ارائه کارت ملی مطلوب بوده و در حال حاضر به تعداد 77 هزار و 480 نفر کارت ملی صادر شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد آرشیو الکترونیک از دیگر راهبردهای سازمان ثبت احوال در راستای تحقق اهداف سازمان و توسعه دولت الکترونیک است، ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و 790 هزار سند در این سازمان وجود دارد که با الکترونیکی شدن آنها امکان دسترسی به اسناد در مکانهای و زمانهای مختلف به راحتی مسیر خواهد شد.



ناظمی اردکانی با بیان اینکه مشکلاتی در ارتباط با مسائل مرتبط با اسناد و پیگیری‌های بعدی آن وجود دارد، افزود: با الکترونیکی شدن آرشیو اسناد از مشکلات بسیاری در این زمینه کاسته می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه استقرار دولت الکترونیک در سازمان ثبت احوال کشور می‌تواند نتایج مؤثری به همراه داشته باشد، گفت: استقرار دولت الکترونیکی می‌تواند به شناسایی افراد بدون مراجعه فیزیکی آنها کمک کند و این امر به عنوان یک نیاز اساسی مورد تاکید سازمان است.

ناظمی اردکانی جمعیت ایران را جمعیت جوانی عنوان کرد و گفت: نرخ جمعیت در ایران 1.6 درصد است.

وی با بیان اینکه نرخ ولادت در شهرها و بخش های مختلف کشور متفاوت است، افزود: نرخ ولادت در کشور به ازای هر یک هزار نفر 18.6 درصد است.



رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: روند کنونی رشد جمعیت در کشور با توجه به نرخ فوتی ها در سالهای آینده کاهش جمعیت کشور را رقم خواهد زد.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه کشورهای صنعتی با نسخه هایی که جهت کنترل جمعیت برای خود پیچیده اند با رشد منفی جمعیت مواجه شده اند که این نسخه را برای ایران نیز تجویز می کنند، افزود: رشد منفی جمعیت موجب پیر شدن جمعیت کشور ها و اجبار آنان در وارد کردن نیروی کار از خارج می شود.

وی نرخ فوت به ازای هر یک هزار نفر را 18.6 نفر، نرخ فوت در کشور به ازای هر یک هزار نفر را 4.6 درصد ، نرخ ازدواج را 13.6 درصد و نرخ طلاق را 1.7 عنوان کرد و گفت: در هر شهر و استانی که نرخ ازدواج و ولادت بالا و نرخ فوت و طلاق پایین باشد، نرخ امید به زندگی در آن بالاتر است.

شهرستان خدابنده بالاترین نرخ امید به زندگی را در کشور دارد

ناظمی اردکانی با بیان اینکه در آینده نزدیک نقاط مختلف کشور و آمار کلی از امید به زندگی در کشور پالایش خواهد شد، افزود: در شهرستان خدابنده با 20.6 درصد نرخ تولد، 4.4 درصد نرخ فوت، 15.9 درصد نرخ ازدواج و تنها یک درصد طلاق دارای بالاترین نرخ امید به زندگی است.

وی همچنین جمعیت شهری کشور را 68.4 درصد و جمعیت روستایی کشور را 31.6 درصد عنوان کرد و گفت: در ترکیب جنسیتی جمعیت کشوری 49.1 درصد را زنان و 50.9 ددرصد را مردان تشکیل می دهند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین از اجرایی شدن طرح صدور کارت ملی هوشمند از سال 1390 در کشور خبر داد و افزود: کارت ملی هوشمند دارای دانش پیچیده ارتباطات و اطلاعات است و مطالعه این طرح هم اکنون مراحل پایانی خود را طی می کند.



ناظمی اردکانی، با بیان اینکه امکان خدشه پذیر و جعل شدن این کارتها تقریبا صفر خواهد بود گفت: صدور این کارت اقدامی موثر در تحقق اهداف سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه این کارت هوشمند امضای دیجیتالی افراد را خواهد داشت، گفت: بانک اطلاعاتی از امضای دیجیتال ایرانیان تاکنون درکشور ایجاد نشده است و این درحالی است که بااین کارت هر ایرانی می تواند با امضای دیجیتالی "همانند اثر انگشت" شناخته شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ایجاد آرشیو الکترونیک را از دیگر راهبردهای سازمان ثبت احوال برای تحقق اهداف این سازمان عنوان کرد و افزود: این آرشیو لزوم انجام مکاتبات برای دسترسی به اسناد مختلف در کشور را از بین برده و امکان دسترسی به این اسناد را در آن واحد میسر می سازد.

ناظمی اردکانی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وجود برخی افراد فاقد شناسنامه در کشور و متضررشدن این افراد در این خصوص گفت: یک راه حل برای این افرد از طریق مراجع قضایی است که هر حکمی داده شود ثبت احوال به آن عمل می کند.

شناسنامه برای افرادی که هویت آنها مشخص نیست با نظر شورای تامین صادر می شود

وی افزود: سازمان ثبت احوال مشکلی برای صدور شناسنامه برای افرادی که دارای پدر و مادر مشخص نیستند، ندارد به گونه ای که باید مسائل مربوط به افراد فاقد شناسنامه با شرایط خاص در شورای تامین شهرستان که مورد بررسی قرار گیرد و ثبت احوال در این خصوص با نظر شورای تامین شهرستان اقدام می کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه تعیین چشم‌انداز می‌تواند در بخش‌های مختلف تاثیر بسزایی داشته باشد، افزود: در این ارتباط سازمان ثبت احوال کشور سه هدف مهم را با جدیت فراوان پیگیری می کند.

ناظمی اردکانی استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان را از اهداف مهم این سازمان در تحقق چشم انداز عنوان کرد و افزود: استقرار دولت الکترونیک، تولید و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی از جمله این موارد است.



وی همچنین در پاسخ سئوال خبرنگار مهر در خصوص روند ورود ثبت احوال به اصل 44 گفت: ایجاد دفاتر غیردولتی برای ارائه خدمات مناسب از دیگر برنامه‌های آتی این سازمان است که تقویت و حمایت از این سازمان می‌تواند در ارائه خدمات بهینه موثر باشد.

ناظمی اردکانی افزود: طی سال جاری بجز یک مورد از وظایف ثبت احوال که شامل ثبت و صدور شناشنامه است به دفاتر خصوصی واگذار خواهد شد و در این راستا رایزنیهای نیز با دفاتر ثبت اسناد صورت گرفت تا بتوانیم از ظرفیت های این دفاتر نیز استفاده شود.