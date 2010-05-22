پیش شرط مالکی برای دیدار با علاوی/ جزئیات توافق جدید میان دو ائتلاف شیعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه عراق، خالد الاسدی خاطر نشان کرد در صورتی که ایاد علاوی بر تشکیل دولت پافشاری کند، مالکی هرگز با وی دیدار نخواهد کرد.

وی اظهار داشت در صورتی پافشاری ایاد علاوی بر نخست وزیری و تشکیل دولت، رئیس دولت قانون هرگز با وی دیدار نخواهد کرد.



الاسدی، علت به تاخیر افتادن دیدار مالکی و علاوی را پافشاری رئیس فهرست العراقیه بر آنچه حق خود برای تشکیل دولت جدید می نامد، دانست.



وی افزود : ائتلاف دولت قانون تمایل دارد اصولی را وضع کند که مهمترین آن مشارکت العراقیه در دولت مشارکت ملی است که ائتلاف جدید متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی آن را تشکیل می دهند.



الاسدی بر ضرورت طرد برخی افراد در فهرست العراقیه به سبب تلاش برای شخصی کردن دیدار علاوی و مالکی تاکید کرد.



این عضو مطرح ائتلاف دولت قانون خاطر نشان کرد مذاکرات انتخاب نامزد نخست وزیری به مراحل پیشرفته ای از نظر یکپارچه شدن بیانیه دو ائتلاف و مشخص شدن سازوکارهای اجرای رسیده است و دو ائتلاف، کمیته ای برای تعیین برنامه دولت آینده تشکیل داده اند.



الاسدی همچنین به توافقی اشاره کرد که میان دو ائتلاف به دست آمده است که این توافق تصریح می کند ائتلافی که ریاست دولت را به دست آورد، ریاست ائتلاف را در اختیار نخواهد داشت.