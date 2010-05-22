عراق باید 50 سال روزانه یک میلیون بشکه نفت به ایران غرامت بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض حیدرپور نماینده شهرضا در مجلس ، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته همواره از سوی کشور عراق تهدید می شده است ، گفت: آخرین رویارویی با عراق جنگ 8ساله بود که براساس برآورد سازمان ملل متحد در زمان دبیرکل خاویر پرز دکویار این کشور باید هزار میلیارد دلار خسارت به ایران پرداخت کند.

وی با بیان اینکه خسارت معنوی و انسانی عراق به ایران بیش از این رقم است، گفت: بیش از دویست هزار نفر در طول دفاع مقدس شهید شده و همچنین پانصدهزار نفر جانباز شده اند که این جانبازان نیز درواقع شهدای زنده ما هستند.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بیشتر این شهدا و جانبازان نیروهای ماهری بودند که می توانستند در پیشرفت و توسعه کشور نقش بسزایی برای ایران داشته باشند و درواقع جزء پزشکان، مهندسان و دانشمندان ایران بودند.



حیدرپور با اشاره به اینکه خسارت نیروی انسانی ما جبران ناپذیر است، تصریح کرد: عراق در طول جنگ زیرساخت های توسعه ایران را از بین برد که برای بازسازی این زیرساخت ها چندین سال فرصت نیاز است.



وی افزود: اگرچه عراق در حال حاضر یک کشور دوست و برادر ما محسوب می شود اما گرفتن غرامت به قوت خود باقی است و نمی توان از آن گذشت.



نماینده شهرضا در مجلس با بیان اینکه براساس برآوردهای انجام شده عراق تا پنجاه سال آینده می تواند روزانه ده میلیون بشکه نفت استخراج کند گفت: اگر یک میلیون بشکه نفت مصرف داخلی عراق باشد می تواند روزانه 9 میلیون بشکه نفت صادر کند و ایران باید گرفتن غرامت از عراق را در سازمان ملل پیگیری کند و حداقل روزی یک میلیون بشکه نفت از این کشور غرامت بگیرد.



حیدرپور گفت : اگرچه ما با برادران شیعه عراق رابطه خوبی داریم و افرادی همچون نوری مالکی برای ما مورد احترام هستند اما ما با کشور عراق مواجه هستیم و باید غرامت خود را از این کشور بخواهیم.