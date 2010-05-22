آزادی در خطوط قرمز معنی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود با اشاره به اهانت یک نشریه دانشجویی وابسته به پردیس قم دانشگاه تهران به مذهب شیعه و مقدسات، از برخورد مسئولان این دانشگاه با این نشریه موهن و متخلف قدردانی کرد و گفت: بحمدالله جریان این مجله که به مقدسات توهین کرده بود با دستور برخورد از سوی مسئولان دانشگاه ختم به خیر شد.



وی تصریح کرد: رئیس این دانشگاه و جمعی از اساتید این دانشگاه در ملاقاتی که با ما داشتند گفتند که دستور داده شده است این نشریه توقیف شود و بحمدالله این گونه هم شده است.



استاد برجسته حوزه با اشاره به توضیحات رئیس دانشگاه پردیس قم در خصوص اتفاقات اخیر ابراز داشت: در جریان اهانت این نشریه دانشجویی، یک استاد و یک دانشجوی سکولار، بازیگر اصلی جریان بودند که مقالات توهین آمیزی را در مورد شیعه، حکومت اسلامی، عصمت ائمه(ع) و روحانیت و فقه شیعه نوشته بودند و انشاء الله به دست قانون و عدالت سپرده خواهند شد.



آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: اساتید و دانشجویان دانشگاه پردیس نیز مقالاتی را علیه مطالب منتشر شده در نشریات نوشته‌اند و در مجموع معلوم شد اساتید و دانشجویان بسیار خوبی در این دانشگاه وجود دارند ولی دو نفر ناصالح نفوذی کار را خراب کرده بودند.



قانون نظارت بر نشریات دانشجویی اصلاح شود



وی با اشاره به منع قانونی نظارت بر نشریات دانشجویی قبل از چاپ و انتشار، این قانون را نادرست عنوان و با تأکید بر ضرورت اصلاح این قانون تصریح کرد: برخی‌ها نظارت بر این نشریات را قبل از چاپ مطلقا خلاف آزادی قلمداد می‌کنند در حالی که این موضوع درست نیست و این قانون باید مقداری اصلاح شود.



آیت الله مکارم با بیان اینکه در جاهایی که خط قرمز ماست آزادی چه معنی دارد، تصریح کرد: حتی غربی‌ها هم در جایی که کار به خطوط قرمزشان برسد قائل به آزادی نیستند، منتهی خط قرمز ما خدا و پیامبر(ص)، نظام و امنیت است اما خط قرمز آنها مثلا هولوکاست است.



وی تأکید کرد: در غرب اگر فردی خواه استاد دانشگاه، سیاستمدار و یا یک فرد عادی باشد، مطلبی را علیه هولوکاست بیان کند مدتها به زندان می‌افتد و آنها این حادثه تاریخی را که شش میلیون یهودی در کوره‌های آتش سوزی هیتلر سوختند را خط قرمز مسلم و غیرقابل بازگشت خود می‌دانند.



مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: به هر حال این قضیه از نظر ما پایان یافته است ولی باید با آن دو نفر طبق قانون رفتار شود.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با بیان اینکه تاکنون بارها به دلیل عدم نظارت صحیح بر نشریات دانشجویی مشکلات و تنش‌های زیادی ایجاد شده است تصریح کرد: مسئولان دانشگاه‌ها باید در این خصوص فکری کرده و تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا از این نظر تنشی در جامعه ایجاد نشود.