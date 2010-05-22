برج سرمایه گذاری در فارس ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، یحیی محمود زاده عصر شنبه در جریان افتتاح پارک سرمایه گذاری در شیراز افزود: این برج جایگاهی است که همه سرمایه گذاران، تجار و... در آن حضور می یابند و دارای بخشهایی برای حضور بانکها و موسسات مالی و اعتباری نیز است.

وی خاطرنشان کرد: این برج سرمایه گذاری می تواند بستر خوبی برای موضوع سرمایه گذاری در کنار پارک مذکور باشد.

معاون برنامه ریزی وزیر کشور با اشاره به تاثیرات مثبت پارک سرمایه گذاری نیز بیان کرد: در این پارک تمام دستگاه های اجرایی مرتبط، یک نماینده دارند که این خود یک مجتمع واحد حمایت از سرمایه گذار به حساب می آید.

محمود زاده گفت: سرمایه گذاری به جای اینکه در مراجع مختلف حضور بیابد، در این پارک با تمام ظرفیتها و فرصتهای استان فارس آشنا می شود.

وی از بحث امنیت به عنوان یک نکته اصلی در سرمایه گذاری نام برد و افزود: هر سرمایه گذاری که در هر نقطه ای قصد فعالیت داشته باشند علاوه بر منابع، امنیت نیز یک ملزومات مهم به شمار می رود که این امر امروز در کشور ما مهیا بوده و در این سرزمین به عنوان یک نکته اصلی قرار دارد و همه مردم در تمام نقاط ایران می توانند حضور یافته و از امنیت کامل نیز برخوردار باشند.