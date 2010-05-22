سناریوی پنتاگون شکست خورد / بارزانی : باید به علاوی هم فرصت داد

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که اسامه النجیفی از اعضای مطرح فهرست العراقیه منکر دخالت آمریکا در مسئله تشکیل دولت جدید عراق شده است، همام حمودی از اعضای شاخص ائتلاف ملی به رهبری عمار حکیم، تاکید کرد جفری فلتمان معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این مسئله مداخله می کند.



النجیفی وجود هر گونه مذاکرات سری یا علنی با نظارت واشنگتن میان نوری المالکی نخست وزیر و رئیس ائتلاف دولت قانون و ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه را تکذیب کرد.



این در حالی است که مشاور عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرده است ایده تقسیم قدرت میان دو گروه بزرگ(دولت قانون و العراقیه) شکست خورده و دیگر مطرح نخواهد شد.



همام حمودی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العراقیه تاکید کرد جفری فلتمان معاون وزیر امور خارجه آمریکا در پشت پرده مذاکراتی را برای انجام دیدار میان رهبران ائتلاف دولت قانون و العراقیه با هدف تقسیم قدرت میان آن دو رهبری می کند.



حمودی اعلام کرد فلتمان که هفته گذشته به عراق سفر کرده است، معتقد است العراقیه و دولت قانون می توانند قدرت را با یکدیگر تقسیم کنند و تلاشهایی برای تغییر برخی اصول قانون اساسی یا تجاوز از آن و یا توافق درباره فرمول قانونی برای تقسیم قدرت میان این دو گروه انجام می شود.



فلتمان در سفر سریع خود به بغداد با رهبران گروههای سیاسی عراق دیدار کرده بود.



این در حالی است که اسامه النجیفی از رهبران العراقیه منکر هر گونه دخالت آمریکا در مسئله تشکیل دولت آتی عراق شد و گفت آمریکایی ها در مسئله تشکیل دولت و مذاکرات جاری در این زمینه دخالتی ندارند.



النجیفی در عین حال به دخالتهای خارجی در این زمینه اعتراف کرد و افزود : وجود شکافها و اختلافاتی میان گروههای سیاسی نیاز به دخالت دارد، اما این دخالت شاید از سوی سازمان ملل متحد باشد نه آمریکا و دخالت سازمان ملل واقع بینانه تر است.



وی در این زمینه خواستار الگوبرداری از شیوه حل بحران تشکیل دولت لبنان شد که رهبران گروههای سیاسی این کشور با نظارت قطر در دوحه به توافق دست یافتند .



وی ابراز امیدواری کرد که عراقی ها پیش از متوسل شدن به برگزاری چنین کنفرانسها و نشستهایی با نظارت بین المللی و منطقه ای، بتوانند خود به راه حلهایی دست یابند.



النجیفی در عین حال از دیدار مهمی خبر داد که به گفته وی امروز میان رهبران العراقیه و دولت قانون برگزار می شود.



وی درباره دیدار علاوی و مالکی که بارها به تعویق افتاده ست، اظهار داشت در حال حاضر هیچ دیداری میان این دو شخصیت برگزار نمی شود.



از سوی دیگر، باسم العوادی مشاور مطبوعاتی عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از خبرهای رسانه ها درباره تلاش آمریکا برای نزدیک کردن دولت قانون و العراقیه به یکدیگر ابراز شگفتی کرد.



وی به پایگاه خبری العالم گفت : دیدار جفری فلتمان معاون وزیر امور خارجه آمریکا از بغداد تاکیدی بر این نکته است که آمریکا به طور یکسان در مسئله تشکیل دولت آتی یا مذاکرات کنونی در این زمینه دخالت نخواهد کرد و دلیل آن تغییراتی است که دولت آمریکا قصد دارد درباره بسیاری از مسئولان آمریکایی در عراق اعمال کند از جمله تغییر کریستوفر هیل سفیر آمریکا و همچنین تغییر فرمانده عملیات آمریکا در عراق



وی خاطر نشان کرد سفر فلتمان به عراق جایگزین سفر جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا شد که اخیرا آماده دیدار از بغداد شده بود.



با وجودی که همام حمودی از نقش آمریکا و دخالت آن سخن گفته است، اما مشاور مطبوعاتی حکیم می گوید سناریوی ائتلاف مالکی و علاوی، ایده ای بود که از سوی پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) مطرح شده بود، پنتاگون طرح تقسیم قدرت میان علاوی و مالکی با مشارکت کردها را ارائه کرده بود، اما این ایده به سبب مخالفت طرفهای قدرتمندی در داخل العراقیه و دولت قانون با شکست روبرو شد.



بارزانی : باید به علاوی هم فرصت داد



از سوی دیگر مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق خواستار دادن فرصت به ایاد علاوی برای تشکیل دولت جدید با وجود دشواری این کار شد.



مسعود بارزانی درباره پیامدهای حل نشدن مشکلات اصلی عراق تا پیش از عقب نشینی نظامیان آمریکایی و تلاش قدرتهای منطقه ای برای پر کردن خلاء ناشی از این عقب نشینی هشدار داده است.



بارزانی در گفتگو با روزنامه الحیات در مقر ریاست منطقه کردستان در تفرجگاه صلاح الدین در شمال عراق به دشواری بحرانی که پس از انتخابات پارلمانی اخیر در عراق آغاز شده است، اعتراف کرد.



وی در عین حال تاکید کرد تنها راه برای خروج از این بحران، احترام به قانون اساسی و نتایج انتخابات و دادن فرصت تشکیل دولت به ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه به عنوان نماینده گروه پیروز است.



البته بارزانی در عین حال درباره قدرت علاوی برای تشکیل دولت ابراز تردید کرد.



وی با اشاره به نقش آمریکا و اروپا در عراق، از تبدیل عراق به صحنه کشمکشهای منطقه ای و بین المللی ابراز تاسف کرد.