آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت آزادراه قزوین به زنجان

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این طرح از طرحهای مهم راه وترابری استان قزوین است که در جهت سیاستهای وزارت راه جهت ایمن سازی راه ها از سال 86 شروع شده است و امسال به پایان خواهد رسید.
نصراللهی زاده تصریح کرد: طول کل مسیر روکش آسفالت 110 کیلومتر خواهد بود که 75 کیلومتر آن در استان قزوین و بقیه در استان زنجان قرار دارد.
وی حجم آسفالت ریخته شده در این مسیر را 500 هزار تن اعلام کرد و افزود: در سال جاری پیش بینی می شود 420 هزار تن آسفالت در این مسیر اجرا شود.
نصراللهی زاده میزان اعتبار اجرای این طرح را حدود 27 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این طرح تا پایان امسال تکمیل می شود.
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