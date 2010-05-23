به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر حسینعلی افخمی بعد از ظهر شنبه در دومین کنفرانس روابط عمومی و ارتباط با رسانه اظهار داشت: سال‌ها است که روز آزادی مطبوعات از تقویم کشور ما رخت بربسته و باید تلاش کنیم این روز را احیا کنیم.

وی ادامه داد: روز آزادی مطبوعات در تقویم کشور ما چند روز بعد از روز روابط عمومی بود که بنا به دلایلی حذف شده است و باید خاطرنشان کرد که بدون داشتن روز آزادی مطبوعات نمی‌توان روزی با عنوان روز روابط عمومی داشت.

مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بیان اینکه در حوزه ارتباطات در دانشگاه‌ها توسعه‌ای وجود ندارد، افزود: من این گلایه را دارم که در حوزه ارتباطات در دانشگاه‌ها توسعه‌ای وجود ندارد، در حالی که در 61 دانشگاه دولتی‌

ترکیه این رشته دایر بوده و این در حالی است که ما تنها در دانشگاه علامه طباطبایی این رشته را داریم.

افخمی عنوان کرد: امید است دانشگاه‌های دولتی کشور ما نیز بتوانند این رشته را توسعه دهند چرا که تا زمانی که این رشته در جایگاه اصولی خود قرار نگیرد، وضعیت روابط عمومی‌ها اصلاح نمی‌شود. از جمله خلاهای آشکار در حوزه روابط عمومی در کشور عدم آموزش است و با آموزش صحیح است که نام سازمان خوش می‌درخشد.

وی با بیان اینکه بایکوت کردن خبرنگار کار درستی نیست، گفت: روابط عمومی‌ها باید اخبار مربوط به سازمان خود را به درستی به رسانه‌ها اعلام کنند تا منجر به بایکوت خبری نشوند و نیز طوری نباشد که خبرنگار نشریه‌ای سازمانی را بایکوت کند که این‌ها هر دو برای جامعه مضر است.

مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بیان کرد: سازمان‌ها باید برای تبلیغات خود بودجه‌ای را در نظر بگیریند و هر از گاهی اقدام به تبلیغ کنند تا برای اعلان بیانیه‌ای از طرف صدا و سیما و یا مطبوعات مجبور به پرداخت پول نشوند.

افخمی افزود: با داشتن ردیف بودجه مشخص برای تبلیغات دیگر در مواقع خاص ضرورتی ندارد که به صدا و سیما التماس کنند که فلان بیانیه ما را اطلاع‌رسانی کنید.