به گزارش خبرنگار مهر، رحمان سیفی‌آزاد، مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار است. او فیلمنامه سینمایی "پازل" را همراه لیلا لاریجانی و مجموعه تلویزیونی "دولت مخفی" را با داریوش ربیعی نوشته که به ترتیب مراحل فنی و پیش تولید را سپری می‌کنند. او نویسندگی مجموعه "آخرین گناه" و ... هم در کارنامه دارد. همچنین نظارت کیفی مجموعه‌های مناسبتی و فیلم‌هایی همچون "مثل هیچکس"، "که عشق آسان نمود اول" و ... را بر عهده داشته است.

رحمان سیفی‌آزاد درباره اینکه آیا ناظران کیفی در صدا وسیما بر مبنای دستورالعمل مشخصی نظارت بر مجموعه‌ها و برنامه‌ها می‌کنند؟ به خبرنگار مهر گفت: این طور نیست که چارچوب مشخص و تعریف‌شده‌ای وجود نداشته باشد. در واقع برای نظارت کیفی اصول و قوانین و یک چارچوب نظامند وجود دارد. از زمانی که طرح اولیه شکل می‌گیرد تا پایان تولید ناظر همراه گروه سازنده است. حال اینکه این قوانین چه طور عمل می‌شود؟ جای بحث دارد.

وی درباره اینکه اکثر عوامل سازنده آثار تلویزیون گلایه دارند که بیشتر ناظران کیفی سلیقه‌ای عمل می‌کنند تا تخصصی؟ و اگر از دیالوگی خوششان نیاید به راحتی حذف کرده و خودشان می‌نویسند، توضیح داد: بعید است چنین اتفاقی بیفتد که ناظر کیفی بگوید من از دیالوگی خوشم نمی‌آید و باید تغییر کند. هر فردی سلیقه‌ای دارد و هر هنرمندی در برخورد با یک موضوع سلیقه خودش را دارد. اگر ناظر کیفی درباره دیالوگ‌های یک اثر نظر می‌دهد و به گروه سازنده پیشنهاد تغییر آن را می‌دهد، به این دلیل است که آن دیالوگ در فضای جامعه معنایی ندارد یا ضعف دارد.

مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار خاطرنشان ساخت: این نوع برخوردها ممکن است به سلیقه تعبیر شود. مسلماً هر فردی برداشت خودش را دارد و ممکن است اعمال نظری که از سوی ناظر کیفی می‌شود را به عنوان سلیقه توصیف شود، چرا که دیالوگ‌نویسی قواعد خودش را دارد و نمی‌توان غیر علمی و غیر تخصصی با آن برخورد کرد.

این ناظر کیفی یادآور شد: گرچه قوانین درام‌نویسی مشخص و ثابت است، اما ممکن است به شکل‌های مختلف عمل شود، چون هر کسی دیدگاه خودش را دارد و ناظران کیفی با توجه به شناختی که دارند، در چارچوب مشخص و قوانین سازمان صدا و سیما عمل می‌کنند. ناظران کیفی با انعطاف این مسائل را به گروه سازنده می‌گویند تا بهترین نتیجه حاصل شود.

سیفی‌آزاد درباره تعداد اندک ناظران کیفی متخصص توضیح داد: قبول دارم افراد متخصص کم داریم و این مسئله هم مربوط به رسانه نیست. افرادی که صاحب نظر در عرصه هنر هستند کمتر حاضر می‌شوند که برای کار دیگران اعمال نظر کنند و به قول معروف این فداکاری را کنند و ترجیح می‌دهند خودشان کاری بسازند. از خود گذشتن کار دشواری است و از سوی دیگر منافع مادی آن هم مطرح می‌شود.

مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار در پاسخ به این سئوال که با توجه به کمبود نیروهای متخصص مدیران گروه بر اساس چه معیارهایی ناظران کیفی را انتخاب می‌کنند، گفت: مدیران گروه افرادی که مجهز به این سلاح باشند را انتخاب کرده و کسانی را دعوت می‌کنند که توانمند بوده و نسبت به کار رسانه شناخت داشته باشند. سازمان هم شروع به تربیت نیرو در حوزه نظارت کیفی کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حجم تولیدات نمایشی سازمان بالا رفته است، به همین دلیل احساس نیاز می‌شود که تربیت نیروهای متخصص انجام شود. از سوی دیگر ناظران کیفی باید ارتباط خوبی با گروه سازنده اثر برقرار کنند. این ارتباط هم خیلی اهمیت دارد تا گروه نظر ناظر را بپذیرنند. به هر حال آموزش نیروها شروع شده، اما این پروژه زمانبر است و نمی‌توان خیلی زود به دنبال نتیجه بود.

سیفی‌آزاد درباره اینکه در شبکه چهار ناظران کیفی را چگونه انتخاب می‌کنید، توضیح داد: با توجه به اینکه آثار شبکه چهار خاص‌تر است، به همین دلیل با وسواس بیشتری این کار را انجام می‌دهیم.