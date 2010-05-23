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۲ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۷

سفیر ایران در هند:

دهلی هنوز برای مشارکت در خط لوله صلح فرصت دارد

دهلی هنوز برای مشارکت در خط لوله صلح فرصت دارد

سفیر ایران در هند اعلام کرد که دهلی نو همچنان می تواند در خط لوله انتقال گاز ایران به آن کشور شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اکسپرس هند، "سید مهدی نبی زاده" گفت که پروژه گازی معروف بین سه کشور ایران، هند و پاکستان به خاطر کوتاهی دهلی برای کنار آمدن با نرخهای درخواستی اسلام آباد در زمینه انتقال نمی تواند نهایی شود.

نبی زاده که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: هند در صورتی که خواهان مشارکت در پروژه است فرصت آن را دارد و ایران از آن استقبال خواهد کرد.

همچنین سفیر ایران در پاسخ به پرسشی درباره روابط ایران و هند گفت: دو کشور بیش از 5 هزار سال روابط دارند و در گذشته و پیش از ظهور اسلام دارای مرزهای مشترک نیز بودند و این روابط خوب پس از اینکه ایران اسلام را پذیرفت ادامه پیدا کرد.

وی به شباهتهای دو کشور بویژه در زمینه های کشاورزی، معماری و فرهنگی و علاقمندی ایران برای توسعه و تقویت روابط اشاره کرد و گفت: تاریخ و میراث نمی توانند نادیده گرفته شوند.

کد مطلب 1087664

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