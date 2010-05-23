به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "ورزش بدون ویرایش" شنبه شب "رادیو گفتگو" با وجود تلاش مجری و کارشناس این برنامه در هدایت مباحث در چارچوب ورزش، به جنجال کشیده شد. ساعت 21:50 شب گذشته برنامه ورزش بدون ویرایش" با اجرای مازیار ناظمی و هیوا یوسفی (کارشناس ) برگزار شد.

مجری با اشاره به موج تغییرات در 16 فدراسیون ورزشی و ادارات کل تربیت بدنی استان ها از جمله فدراسیون شنا گفت: فرصت شش ماهه حسین آیت اللهی سرپرست فدراسیون شنا یکی دو روز دیگر به پایان می رسد و ضمن خیر مقدم به وحید مرادی رئیس پیشین فدراسیون شنا پرسید: سرپرست شنا پس از به دست گرفتن مدیریت فدراسیون، انتقادات و تاختن های بسیاری داشت. حال سئوال اینجاست که چرا چنین اتفاقاتی می افتد و ریشه این اتفاقات کجاست. درحالی که روح ورزش پهلوانی و کار و تلاش است؟

وحید مرادی در پاسخ به این سوال گفت: سرپرست فدراسیون شنا را از 16 سالگی کنار گذاشتند و من ایشان را از آن زمان ندیدم اما اگر پاسخی هم دادم به درخواست ملت، همکاران فدراسیون، کارشناسان سازمان و فدراسیون های ورزشی بوده است.

وی با تاکید بر برنامه محوری که ویژگی اصلی فدراسیون تحت مدیریتش بوده است، گفت: همکارانی که من افتخار همکاری با آنها را داشتم از فرهیختگان ورزش و علم بوده اند و فدراسیون شنا، فدراسیون محترم و کم حاشیه ای بود که بی سر و صدا کار می کرد.

وی ادامه داد: امروز زمان هرچه جلوتر می رود تلاش آنها بیشتر به چشم می آید. قهرمانی های نوجوانان و جوانان واترپلو و شیرجه را نمی توان کتمان کرد، فرهیختگان زحمتکش سال ها در تهران و شهرستان ها زحمت کشیده اند.

مرادی با اشاره به حضور متخصصان دانشگاهی و نیروهای فرهیخته در فدراسیون شنا گفت: حال چگونه است که یک فرد که سال ها از شنا دور بوده با یک رزومه دروغین از سال ها حضور در تیم های ملی شنا، واترپلو، سرمربی تیم های ملی! استفاده از اسامی مشابه و معرفی خود به عنوان عضو تیم های ملی اتومبیلرانی و سوارکاری سخن می گوید و همه تلاش ها را وارونه جلوه دهد.

مرادی گفت: من به حکم اخلاق از دکتر خبازیان، پازوکی، دکتر رمضانی، دکتر فرج زاده و ... ، از موفقیت شناگرانمان در کسب ورودی المپیک، عبور از مسابقات گروه های سنی آسیا، کسب نیمی از مدال های طلای ایران (8 مدال طلا از 19 طلا) در مسابقات غرب آسیا، قرار گرفتن در رده بندی نوزدهم شنا و سیزدهم تیمی شنای جهان دفاع می کنم. چطور می شود اینها را نادیده گرفت؟

پس از آن محمد علیرضایی ملی پوش المپیکی شنا پشت خط قرار گرفت. وی در شروع با بیان اینکه نمی خواهد انتقاد کند، گفت: من یک ماه اخراج شدم که گفتند جسارت کرده ام. وقتی کنار گذاشته شدم فدراسیون اصلا نپرسید کجا هستم و هیچ سراغی از من نگرفت.

علیرضایی در مورد شرکت نکردن در رقابت های المپیک پکن به دلیل همگروهی با شناگر رژیم صهیونیستی گفت: شنا نکردن مقابل شناگر رژیم صهیونیستی کار کاملا اشتباهی بود. این کار، خودشیرینی بود. ورزش مملکت را قاطی سیاست کردند!

وی پس از آن در مورد خبازیان سرمربی مستعفی تیم ملی شنا که یک ماه پیش به همراه دستیارانش از کادر فنی تیم های ملی استعفا کرد، گفت: تیم ملی کوچک شده است. شناگر نداریم، خبازیان اینها را گزارش نمی کرده است. مربی درجه 2 هم اینها را می فهمد!

پس از پایان صحبت های علیرضایی، وحید مرادی گفت: درست است من علیرضایی را کنار گذاشتم، علیرضایی مثل فرزند من است و علاقه ندارم که شخصیتش خدشه دار شود. مدیر یک مجموعه ورزشی افتخارش به پرورش و موفقیت استعدادهاست. گزارش ها به کرات به من می رسید که علیرضایی همراه مربیان نیست، تبعیت از دستور نمی کند، تا جایی که در مصاحبه ای اظهارات سخیفی از خبازیان کرد. من هم او را صدا کردم و نظرم را اعلام کردم که حتی اگر ورودی المپیک و مدال داشته باشی ولی اخلاق نداشته باشی، مطمئن باش جایی در شنا نداری و با عذرخواهی از مربیان می توانی به تیم ملی برگردی. او هم پذیرفت که اشتباه کرده است، عذرخواهی کرد و برگشت.

مرادی همچنین گفت: الان هم همین اعتقاد را دارم. ورزشکاری که اخلاق و رعایت حرمت ها را ندارد جایگاهی در ورزش ندارد.

وحید مرادی رئیس پیشین فدراسیون شنا در مورد عدم شرکت علیرضایی در مسابقه 100 متر قورباغه المپیک پکن گفت: ورزش تابع سیاست های کلی نظام است و وقتی می گویند نباید مسابقه بدهیم، پس نباید مسابقه بدهیم. در المپیک رئیس فدراسیون تصمیم گیرنده نیست، رئیس سازمان تربیت بدنی، معاونت فنی و رئیس کاروان هستند که تصمیم می گیرند. به این دلیل که تصمیمات در مورد سرنوشت کل یک کاروان است.

وی اضافه کرد: علیرضایی هم از سرپرست کاروان چراغ سبز نگرفت و به همین دلیل مسابقه نداد ضمن اینکه مشکل آسیب دیدگی هم داشت و سه روز پس از بازگشت به ایران در بیمارستان مدائن تهران توسط دکتر حکیمیان عمل جراحی شد.

وحید مرادی در ادامه گفت: من واقعا علاقه ندارم وارد این بحث ها شوم و جایگاه من نیست و نگاه من مدیریتی است. اما در هر فدراسیونی که از سوی ورزشکار به مربی توهین شود با ورزشکار برخورد می شود.

وحید مرادی اضافه کرد: به واسطه عملکرد غلط، افق پیش روی شنا را تاریک می بینم، تیم ملی واترپلو اعزامی به لیگ جهانی سرمربی ندارد. نتایج واترپلو در ژاپن خجالت آور است، تیم ملی در دو دوره گذشته لیگ جهانی واترپلو از نیوزلند عبور کرده اما امروز می بازد، باخت 23 بر یک مقابل استرالیا اینها نتایج بسیار زشت واترپلو است. تیم ملی شنا بدون سرمربی است.

وی افزود: دلم می خواست به بحث های کلان ورزش بپردازم و به هر ترتیب برای ریاست سازمان آرزوی موفقیت می کنم چرا که موفقیت ایشان موفقیت ورزش است و این حق مسلم رئیس سازمان است که طبق اساسنامه رئیس فدراسیون را عزل کند.( کارشناس برنامه این جمله را "اساسنامه معیوب " خواند).

وی با ابراز امیدواری برای موفقیت تیم های ورزشی کشور در بازی های آسیایی گوانگژو گفت: ما خودمان را نمی بینیم و نباید ببینیم و باید ایده کارشناسی را با جرئت بیان کنیم.

در ادامه مازیار ناظمی مجری برنامه با طرح ادعاهای حسین آیت اللهی سرپرست فعلی فدراسیون شنا گفت: شما می توانید در خصوص ادعاها شکایت کنید و مرادی پاسخ داد: ادعاها بسیار مسخره است. حرف هایی مثل خوردن یک میلیون تومان خاویار درصبحانه! عبور از راهروی 18 میلیونی در فرودگاه ! ماشین 100 میلیونی! ارزش پاسخگویی ندارد.

وحید مرادی در پایان گفت: من نمی خواهم ذکر کنم اما دستگاه های قضایی و اطلاعاتی سوابق سرپرست فدراسیون شنا را بزودی اعلام خواهند کرد.

نکته قابل توجه در برنامه "ورزش بدون ویرایش" اظهار تاسف رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از گفته های محمد علیرضایی بود و اینکه یک ورزشکار می تواند بر روی خط بیاید و به مربی و مدیر خود توهین کند.

چهارم آذرماه سال گذشته از سوی سازمان تربیت بدنی وحید مرادی پس 9 سال ریاست فدراسیون شنا از سمتش برکنار شد و امیرحسین آیت الهی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد. آیت الهی در نخستین حضورش در یک برنامه تلویزیونی به انتقاد شدید از مرادی پرداخت و رئیس پیشین فدراسیون شنا نیز در برنامه ای رادیویی به اظهارات وی پاسخ داد. این مشاجرات فعلا در فدراسیون شنا ادامه دارد.