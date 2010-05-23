دیدار جان کری با بشار اسد/ روند صلح و سلاح حزب الله محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، جان کری روز گذشته با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. در این دیدار روابط دوجانبه و تحولات منطقه به ویژه روند صلح، اوضاع عراق و مسئله ادعایی تجهیز سلاح حزب الله بررسی شد.

بنا بر اعلام منابع آگاه سیاسی، سفر جان کری به سوریه در چارچوب سفرهای روتین به منطقه و عادی سازی روابط دمشق و واشنگتن صورت گرفته است.

سفر جان کری به سوریه در حالی صورت می گیرد که آمریکا اخیرا به همراه رژیم صهیونیستی سوریه را به ارسال موشک های اسکاد به لبنان متهم کرده است.

از سوی دیگر قرار است "برنار کوشنر" و "گیدو وستروله" وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان امروز با بشار اسد دیدار و درباره روند صلح و اوضاع منطقه رایزنی کنند.