برخی از بازگشت کشتی به دوران اوج ناراحت هستند/ وجدانمان راحت است

محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما مسابقات انتخابی تیم ملی را با دلایل کاملا منطقی و با بررسی کامل تمامی جوانب امر برگزار نمی کنیم زیرا تمامی موجودیت کشتی ایران را می شناسیم و مطمئن هستیم هیچ کشتی گیر واجد شرایطی از دامنه تفکرات ما کنار نمانده است.

دارنده مدال نقره آسیا ادامه داد: ما تاکنون چندین مسابقه را برگزار کرده ایم و به تمام کسانی که می خواهند عضو تیم ملی باشند این فرصت را داده ایم که توانمندیهای خود را نشان دهند در رقابتهای قهرمانی کشور، انتخابی جام تختی و جام تختی به تمام کسانی که مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی بودند فرصت حضور داده ایم برخی شکست خوردند و بعضی حاضر به مسابقه نشدند و در نهایت فکر می کنم وجدان ما در مقابل تصمیمی که گرفته ایم راحت باشد.

وی تصریح کرد: برخی فقط انتقاد می کنند در حالی که انتقاد باید سازنده و همراه با راهکار باشد حمایت از یک یا چند کشتی گیر خاص بدون در نظر گرفتن منافع ملی کار صحیحی نیست برخی می خواهند تنها با انتقاد در صفحه ای روزنامه ها باشند و برخی انتقادهای تنها برای این است که شاهد هستند کشتی ایران دوباره به روزهای اوج خود نزدیک می شود و به همین خاطر از این موضوع ناراحتند.

کاوه تاکید کرد: کشتی‌گیری که مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی است باید در طول سال حداقل آمادگی را داشته باشد و ما بر اینکه یک فرد را به عضویت تیم ملی دربیاید عملکرد یکساله وی را مورد ارزیابی قرار می دهیم براینکه هدف ما کسب موفقیت برای رقابتهای جهانی مسکو، بازیهایی آسیایی گوانگژو و درنهایت المپیک 2012 لندن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف تمامی اعضای کادر فنی این است که کشتی ایران دوباره به روزهای اوج بازگردد و در نهایت در المپیک 2012 لندن موفق باشد و امیدوارم شاهد این امر باشیم که تمامی جامعه کشتی دست در دست هم برای رسیدن به افتخار برای کشتی ایران تلاش کنیم زیرا باید هدف همه ما سرافرازی کشتی باشد.