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۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

ممتازمنش به مهر خبر داد:

پذیرش بدون کنکور 220 دانشجوی استعداد درخشان علوم پزشکی

پذیرش بدون کنکور 220 دانشجوی استعداد درخشان علوم پزشکی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با اشاره به ارتقای دانشجویان استعداد درخشان در گروه علوم پزشکی از ارتقای تحصیلی 220 نفر بدون شرکت در آزمون خبر داد.

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی 89 - 88 حدود 300 دانشجوی استعداد درخشان با استفاده از آیین نامه توانسته اند ارتقا پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: 70 دانشجوی کاردانی با استفاده از آیین نامه استعداد درخشان بدون آزمون به دوره کارشناسی راه یافته اند و 150 دانشجوی کارشناسی نیز توانسته اند بدون آزمون به دوره کارشناسی ارشد ارتقا یابند.

ممتازمنش اضافه کرد: در مجموع 220 دانشجو توانسته اند بدون شرکت در آزمون در مقاطع تحصیلات بالاتر در دانشگاههای علوم پزشکی به تحصیل بپردازند.

وی در مورد استفاده دانشجویان از آیین نامه استعداد درخشان با شیوه شرکت در آزمون گفت: بر اساس آیین نامه افرادی نیز هستند که می توانند در آزمون شرکت کنند و با کسب 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده از امکان ادامه تحصیل برخوردار شوند.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گفت: 13 دانشجوی کارشناسی توانسته اند با آیین نامه 90 درصد نمره به کارشناسی ارشد ارتقا یابند و 53 نفر نیز به دوره دکتری تخصصی علوم پزشکی راه یافته اند.

کد مطلب 1087702

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