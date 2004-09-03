درصورت نياز ، امسال سيب درختي وارد مي شود

معاون اداره كل تامين و توزيع كالاهاي وزارت بازرگاني در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به ارايه اطلاعات و آمار ضد و نقيض در مورد توليد سيب درسالجاري افزود: هنوز در مورد ميزان توليد سيب در كشور درسالجاري به جمع بندي مشخصي نرسيده ايم تا بتوانيم براساس آن برنامه ريزي كنيم.

اكبرطالب پور در مورد راهكارهاي جلوگيري از افزايش قيمت سيب درصورت كاهش توليد آن گفت: درحال حاضر پيشنهادهايي ارائه شده واردات اين محصول به صورت مشروط از آن جمله است.

وي، هماهنگي با شبكه هاي توليد و خريد بموقع سيب از باغداران براي ذخيره سازي و كاهش نرخ تعرفه واردات را از جمله پيشنهادات ارائه شده براي جلوگيري از افزايش قيمت اين محصول بيان و تصريح كرد: درصورتي كه آمارهاي رسمي ارائه شده حاكي از كاهش توليد سيب در سالجاري باشد ؛ در ابتدا از محل منابع داخلي اقدام به ذخيره سازي اين محصول مي كنيم و در صورت نياز با واردات ، كسري موجود را تامين خواهيم كرد.

وي ، همچنين در مورد پيشنهاد داده شده براي كاهش نرخ تعرفه واردات چند نوع محصول باغي گفت: درحال حاضر پيشنهاد كاهش نرخ تعرفه سيب، موز، آناناس و نارگيل به كميسيون ماده يك داده شده كه درصورت كاهش توليد سيب در سالجاري اميد است با اجراي آن بتوان با واردات اين محصولات خلا ناشي از كاهش توليد سيب را جبران كرد.

يادآوري مي شود كشور لبنان از بهترين محصول سيب دنيا برخوردار است كه در صورت نياز به واردات اين محصول مي تواند اولويت اول واردات كشورمان قرار گيرد.