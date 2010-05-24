برگی از تاریخ ایران و جهان

سوم خرداد:

فتح خرمشهر

درچنین روزی درسال 1361 هجری شمسی خرمشهر آزاد شد . به همین دلیل همه ساله چنین روزی به عنوان روزمقاومت و پیروزی در جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته می شود .

اولین مرحله عملیات بیت المقدس در ساعت 30 دقیقه بامداد دهم اردیبهشت سال 1361 با رمز مبارک " یا علی‌بن‌ابیطالب(ع) " در منطقه عملیاتی جنوب و غرب کارون، جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر آغاز ‌شد .

در عملیات‌ "بیت‌المقدس"» مناطق‌ وسیعی‌ از جنوب‌ کشور شد و ارتش‌ عراق‌ با بجای‌گذاردن‌ 16000 کشته‌ و زخمی‌ و 19000 اسیر، مجبور به‌ فرار شد. در عملیات‌ "بیت‌المقدس" 5400 کیلومتر مربع ‌از اراضی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از جمله‌ مراکز مهمی‌ چون‌شهر خرمشهر، هویزه‌ و پادگان‌ حمید، طی‌ 25 روز نبرد سخت‌ توسط‌ رزمندگان‌ اسلام‌ از اشغال‌ دشمن‌ آزاد شد.

یاد و خاطره دلیر مردان هشت سال دفاع مقدس به ویژه سردارشهید جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر گرامی باد .

دهم جمادی الثانی:

عهدنامه امام علی(ع) به اهالی نجران - سال 37 هجری قمری



نجران، ناحیه ای است در سرزمین یمن، که در منتهی الیه این سرزمین در سمت مکه معظمه قرار دارد و نجران بن زیدان بن سباء بن یشجب، آن را بنا نهاد.

در صدر اسلام، اهالی این ناحیه بر دین مسیحیت بوده و سران آن برای مباهله با پیامبر(ص) عازم مدینه منوره شدند، ولی پس از آن که با صداقت و صمیمیت رسول خدا رو به رو شدند، پیمان صلحی با آن حضرت امضا و از آن پس در پناه حکومت اسلامی قرار گرفتند.

روایت شد ه پیامبر(ص)، به خاطر فتنه انگیزی های یهود و نصاری و ضدیت آنان با اسلام و مسلمانان، سفارش کرد پس از وی، آنان را از جزیرة العرب اخراج و این سرزمین بزرگ را از لوث وجود آنان خالی گردانیده و تنها مسلمانان را در آن، مقیم گردانند.



به همین جهت عمر بن خطاب (دومین خلیفه مسلمین) در عصر خلافت خود، اهالی نجران را از یمن اخراج و آنان را به سرزمین عراق کوچانید.

اما هنگامی که حضرت علی(ع) به خلافت رسید و جهت مبارزه با اصحاب جمل، عازم عراق شد و پس از پیروزی در جنگ جمل، مقر خلافت خود را به کوفه منتقل کرد، سران و بزرگان نجران پیمان نامه خویش با رسول خدا(ص) را گرفته و به خدمت امیرمؤمنان رسیدند و خواستار بازگشت به سرزمین سابق خویش، یعنی نجران یمن شدند.

حضرت علی(ع) به خاطر مصالحی، درخواستشان را نپذیرفت و به آنان توصیه کرد که در نجران عراق باقی بمانند. بدین جهت، پیمان نامه ای نوشت و آنان را در باقی ماندن در سرزمین عراق، راضی کرد. آن حضرت در دهم جمادی الثانی، سال 37 قمری این پیمان نامه را برای مسیحیان نجران مقرر فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من عبدالله علی بن ابی طالب امیر المؤمنین لأهل النجرانیة، انّکم اتیتمونی بکتاب من نبیّ الله(ص) فیه شرط لکم علی انفسکم و اموالکم و انّی وفیت لکم بما کتب لکم محمد(ص) و ابوبکر و عمر، فمن أتی علیهم من المسلمین فلیف لهم و لا یضاموا و لا یظلموا و لا ینتقض حق من حقوقهم. و کتب عبدالله بن ابی رافع، لعشر خلون من جمادی الآخره، سنة سبع و ثلاثین، منذ ولج رسول الله(ص) المدینة. این پیمان نامه را که کاتب آن حضرت، یعنی عبیدالله، یا عبدالله بن ابی رافع تحریر نمود، سندی مهم برای حفظ و امنیت نصارای نجران عراق گردید.

آثار البلاد و اخبار العباد (ذکریا بن محمد قزوینی)، ص 126، نک: الخراج (ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم)، ص 74؛ معجم البلدان (یاقوت حموی)، ج5، ص 269 و جمهرة رسائل العرب، ج1، ص 82، رقم 53

قیام ابن طباطبا در کوفه - سال 199 هجری قمری



پس از آن که مأمون عباسی به سرداری طاهر بن حسین بر برادر خود امین پیروز شد و عراق و سایر بلاد اسلامی را در سیطره خویش درآورد، بنا به توصیه وزیر و کارگزار اصلی خلافت خویش، یعنی فضل بن سهل، دست طاهر بن حسین را از مناطق فتح شده کوتاه و تمامی آن نواحی را به حسن بن سهل، برادر فضل بن سهل واگذار کرد.

این امر مردم کوفه به ویژه شیعیان را نسبت به صداقت و راستگویی مأمون بدگمان کرد و آنان به تدریج نسبت به مأمون و عامل وی در عراق بی اعتنایی و سیدی از سادات حسنی به نام ابن طباطبا را پیشوای خویش قرار داده و آماده قیام شدند. ابن طباطبا روز پنجشنبه، دهم جمادی الثانی سال 199 قمری قیامش را آغاز و آشکار کرد.

وی مردم را به "الرّضی من آل محمد(ص)" و عمل به کتاب (قرآن مجید) و سنت نبوی دعوت و عده کثیری به او پیوسته و وی را یاری کردند. از جمله کسانی که به او پیوسته و در این حرکت اعتراضی، بسیار جدی و پرتلاش بود، فردی است به نام سری بن منصور شیبانی، معروف به ابوالسرایا.

پس از آشکار شدن قیام ابن طباطبا، مردم کوفه از وی استقبال و گروه، گروه با او بیعت کردند. سلیمان بن منصور دوانقی که از سوی حسن بن سهل در کوفه حکومت داشت، ناگزیر به فرار از این شهر شد و از این طریق، دست هواداران ابن طباطبا و ابوالسرایا را بازگذاشت.

حسن بن سهل، از سلیمان بن منصور ناراحت و وی را سرزنش کرد و لشکری به استعداد ده هزار مرد جنگی به فرماندهی زاهر بن زهیر به سوی کوفه گسیل داشت، تا قیام ابن طباطبا را سرکوب و از گسترش آن جلوگیری نماید. آنان در بیرون شهر کوفه، در آخر جمادی الثانی با هواداران ابن طباطبا به نبرد پرداختند و پس از جنگ و گریز زیاد و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از طرفین، سرانجام سربازان زاهر بن زهیر متحمل شکست سنگین و عقب نشینی شدند.

سپاهیان ابن طباطبا آنان را تعقیب و از اموال و ابزارشان بسیار غنیمت گرفتند. یک روز پس از عقب نشینی ذلت بار سپاهیان حسن بن سهل و پیروزی هواداران ابن طباطبا به سرداری ابوالسرایا، پیشوای انقلابیون کوفه، یعنی ابن طباطبا، به طور ناگهانی درگذشت.

البدایة و النهایة (ابن کثیر)، ج 10، ص 266؛ تاریخ الطبری، ج7، ص 117

بیست و سوم می:

استقلال اریتره

در چنین روزی درسال 1993 میلادی کشور اریتره به استقلال دست یافت . جبهه آزادی بخش اریتره پس از سی و اندی سال تلاش و مبارزه سرانجام توانست این کشور را از ید استعمار رها سازد .

اریتره با بیش ازیکصد وهفده هزار کیلومترمربع وسعت در شمال اتیوپى و در غرب دریاى سرخ قرار دارد . این کشور با سودان نیز مرز مشترک دارد.

اروپاییانى که براى اولین بار در آغاز قرن شانزدهم به سرزمین اریتره آمدند نوشته اند شخصى بنام بهارى ینجاسى حاکم این سرزمین بوده است .

کتابخانه نیویورک

در چنین روزی در سال 1911 کتابخانه عمومی نیویورک که از کتابخانه های بزرگ جهان است گشایش یافت.

آزادی برای پروتستانها



سال 1689 میلادی پارلمان انگلستان ضمانتهایی برای آزادی مذهبی افراد پروتستان در این منطقه به اجرا گذاشت .