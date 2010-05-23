به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه شب گذشته 31 اردیبهشت ماه دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران و جمعی از همراهان ایشان در پردیس سینمایی ملت و در نوبت نمایش ساعت 23 در کنار سایر علاقه مندان و تماشاگران به تماشای "دموکراسی تو روز روشن" نشستند.

بر اساس آمار جمع آوری شده از سینماهای تهران تا پایان روز جمعه گذشته، فروش این فیلم از دویست میلیون تومان عبور کرد.مصطفی محمودی مدیر تبلیغات این فیلم در این ارتباط گفت: با توجه به فروش مطلوب فیلم و همچنین دیدار شهردار تهران از "دموکراسی تو روز روشن"، انتظار داریم ایشان دستور لازم را در خصوص برخورد با بی مهری هایی که با جمع آوری برخی پانل های تبلیغاتی این فیلم توسط یکی از سازمانهای تابعه شهرداری نسبت به دموکراسی صورت گرفته صادر کنند.

در روزهای پایانی هفته گذشته تعداد زیادی از پانل های تبلیغاتی "دموکراسی تو روز روشن" از بزرگراههای صدر و مدرس جمع آوری شد. ضمن اینکه از آغاز هفته سوم نمایش این فیلم بخش دیگری از برنامه تبلیغاتی دموکراسی به عموم تماشاگران و مردم ارائه خواهد شد.

