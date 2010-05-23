برنامه پنجم تا شهریور قانون می شود/ جزئیات همایش بررسی برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با برنامه ها و جزئیات برگزاری همایش علمی بررسی برنامه پنجم تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی همه جانبه به برنامه پنجم تصمیم گرفت همایشی علمی را برگزار کند تا نمایندگان و کمیسیون های مجلس در بررسی برنامه پنجم از نتایج کار این همایش بهره بگیرند.

نماینده مردم رزن با بیان اینکه همایش بررسی علمی برنامه پنجم از روز سوم خرداد ماه به مدت 2 روز در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما و با حضور صاحبنظران و کارشناسان برگزار خواهد شد بیان داشت: از روز پنجم خرداد کار رسیدگی به برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس اولین اقدام برای شروع فرآیند بررسی برنامه پنجم توزیع لایحه آن توسط هیئت رئیسه است.

مفتح در رابطه با نحوه بررسی برنامه پنجم در مجلس نیز توضیح داد: نمایندگان مجلس بعد از توزیع لایحه پنجم 5 روز برای بررسی آن فرصت دارند و سپس کمیسیون های تخصصی نیز 10 روز زمان دارند تا لایحه را بررسی کنند و در نهایت کمیسیون تلفیق فرصتی 3 هفته ای در اختیار دارد تا لایحه برنامه پنجم را مورد بررسی قرار دهد و در ادامه این لایحه برای بررسی تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

دبیر علمی همایش بررسی برنامه پنجم در رابطه با برگزاری این همایش گفت: بعد از فراخوان عمومی برای برگزاری همایش بررسی برنامه پنجم استقبال خوبی از همایش صورت گرفت به نحوی که تا کنون 350 مقاله و 250 خلاصه مقاله به دبیرخانه همایش رسیده و 180 متخصص و صاحبنظر نیز با دبیرخانه همایش در تعامل هستند و دبیرخانه همایش نیز با رایزنی داشته است.

به گفته مفتح همایش بررسی برنامه پنجم فردا با سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس همایش افتتاح خواهد شد و از ساعت 10:30 همایش وارد نشست های تخصصی می شود.

مفتح اضافه کرد: همایش بررسی برنامه پنجم مشتمل بر 12 نشست و 2 میزگرد خواهد بود و از مجموع 350 مقاله دریافتی 44 مقاله در این همایش دو روزه ارائه می شود.

وی تاکید کرد: از همه ارائه دهندگان مقالات برای حضور در کمیسیون های تخصصی در زمان بررسی لایحه برنامه پنجم دعوت می شود تا نظرات آنان مورد بررسی قرار گیرد.

مفتح همچنین عنوان کرد: در طول برگزاری همایش دو روزه در نشست های تخصصی از طرف دولت نیز نماینده ای در سطح وزیر یا معاون وزیر حضور خواهد داشت و فرصت ارائه دیدگاه های دولت در رابطه با برنامه پنجم توسط نماینده دولت فراهم است.

وی در پایان در پاسخ به سئوالی در رابطه با زمان تصویب نهایی برنامه پنجم توسعه در مجلس گفت: دیرترین زمانی که برای تصویب و تبدیل برنامه پنجم به قانون پیش بینی کرده ایم پایان شهریور است.