12 هزار زائر میهمان شهرهای اقماری کرج می شوند

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با تشریح برنامه های ستاد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در شهرهای اقماری کرج افزود: امسال 12هزار زائر حرم مطهر امام (ره) در شهرهای اقماری کرج شامل کمالشهر، محمدشهر، ماهدشت، مشکین دشت و گرمدره اسکان می یابند.

وی مساجد و حوزه های بسیج شهرهای اقماری را از جمله مکانهای اسکان زائران برشمرد و عنوان کرد: میزبانی از این زائران بر عهده عوامل اجرایی شهرهای اقماری، شهرداری و بسیج می باشد.

این مسئول خاطر نشان کرد: محوریت برگزاری برنامه های مراسم ارتحال امام در این شهرها با امام جمعه، بخشدار، شورای شهر، فرمانده حوزه بسیج و کلانتری است.

جایگاه جوان و زن از دیدگاه امام (ره) به زبان مسابقه

مهرور از برگزاری مسابقه جایگاه جوان و زن از دیدگاه امام خمینی (ره) به مناسبت سالروز فتح خرمشهر در روستاهای بخش مرکزی خبرداد و گفت: این مسابقه تاثیر به سزایی در آشنایی نسل جوان با دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دارد.

بخشدار مرکزی کرج دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران، راه اندازی ایستگاه های صلواتی در مساجد و معابر روستاهای این بخش و چاپ بنر و اطلاعیه را از دیگر برنامه های قابل اجرا به مناسبت سالروز سوم خرداد ذکر کرد.

وی اجرای برنامه های ستاد ارتحال امام (ره) در سالهای قبل را مثبت ارزیابی کرد و استقبال زائران و شرکت کنندگان در این برنامه ها را چشمگیر ذکر کرد.

اعزام 100 زائر روستایی به حرم مطهر امام (ره)

مهرور با اشاره به اعزام زائران روستایی به حرم مطهر امام خمینی (ره) گفت: هر سال به طور میانگین 100 نفر از روستائیان روستاهای بخش مرکزی به مرقد مطهر امام (ره) اعزام می شوند.

وی روستاهای بخش مرکزی کرج را شامل فرخ آباد، زیبا دشت، گلستانک، محمود آباد، سیاه کلان، آتشگاه و علی آباد گونه ذکر و عنوان کرد: زائران این روستاها امسال همزمان با سالروز سوم خرداد به حرم مطهر امام (ره) اعزام می شوند و با ردیگر با آرمانهای آمام راحل بیعت می کنند.