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۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

764 پیشنهاد در سفر سوم هیئت دولت به همدان ارائه می شود

764 پیشنهاد در سفر سوم هیئت دولت به همدان ارائه می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان گفت: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان همدان 764 پیشنهاد ارائه می شود.

علی حیدر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این پیشنهادها با توجه به اولویت، نیازهای استان و برنامه پنجم توسعه آماده شده و از سوی دستگاه های اجرایی ارائه شده است.

وی اظهار داشت: سفر هیئت دولت فرصت مناسبی برای هم فکری در راستای توسعه استان همدان است.

وی با اشاره به اینکه رایزنی با وزارتخانه‌ها در تحقق برنامه های ارائه شده موثر است، اظهار داشت: پروژه‌ها باید به موقع در دستگاه اجرایی قرار بگیرد تا سریع‌تر با اهداف دست یافته و اجرایی شوند.

نوری گفت: در برنامه پنجم برنامه ‌ریزی خوب و کارشناسی شده ای صورت گرفته ولی خالی از نقص نیست و با مشکلات و موانعی روبه‌رو است که باید در راستای هموار کردن آن‌‌ها کوشید تا به هدف موردنظر دست یابیم.

کد مطلب 1087801

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