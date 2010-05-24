کاروان ایران"پاک" به گوانگژو می رود/ مسئولیت اعزام ورزشکاران بیمار با ما نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی 2010 و مسئولیت سنگین کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک برای اعزام بدون مشکل ( از نظر آسیب دیدگی و بیماری) و پاک ورزشکاران به این رقابتها، این کمیسیون از آذرماه سال گذشته اقدام به تدوین و ارائه برنامه راهبردی و اجرایی برای پوشش پزشکی اردوهای تدارکاتی ورزشکاران کاندیدای اعزام به این بازیها کرده است.
سید علی جزایری رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر به اهم این برنامهها و محورهای کاری مرتبط با آنها اشاره و تاکید کرده است که کنترل پزشکی و دوپینگ ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی گوانگژو در سه مرحله قبل از اعزام، در زمان بازیها و بعد از بازیها انجام میشود.
ورزشکاران آسیایی پرونده سلامت میگیرند
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامههای مورد نظر برای دستیابی به تایید نهایی سلامت ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی اشاره کرد و اظهارداشت: تشکیل پرونده سلامت با معاینه تمام ورزشکاران اردونشین، مبارزه با دوپینگ از طریق آموزش و نمونهگیریهای هدفمند، نظارت، پیگیری و انجام اقدامات لازم برای بهبود وضعیت تغذیهای و بهداشتی ورزشکاران حاضر در اردو و انجام امور آموزشی برای پیشگیری از آسیبهای ورزشی چارچوب اصلی برنامههای تدوین شده را به خود اختصاص داده است.
تاکنون حدود 126 ورزشکار از رشتههای جودو، بوکس، بسکتبال (نوجوانان و بزرگسالان)، تکواندو، واترپلو، ژیمناستیک و تنیس روی میز در معاینات پزشکی کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک شرکت کردهاند. البته بر اساس وقت آزاد تیمهای ملی این معاینات از ورزشکاران دیگر رشتهها ادامه پیدا میکند.
وی راه اندازی سایت مشاوره ضد دوپینگ برای ورزشکاران را یکی از مهمترین اقدامات برای مبارزه با دوپینگ ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی عنوان کرد و اظهارداشت: از این طریق ورزشکاران اطلاعات لازم در مورد داروهای ممنوعه و معافیت مصرف دارویی را دریافت میکنند. در این زمینه هماهنگی کاملی بین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و کمیسیون پزشکی وجود دارد.
وی افزود: همچنین نادو با توجه به نوع رشته، اردوهای تدارکاتی، سفرهای برون مرزی و زمان اعزام به بازیها، نادو برای نمونهگیری از ورزشکاران رشتههای مختلف اقدام میکند. در این مورد قرارداد لازم با آزمایشگاه آلمان منعقد شده و از نظر تعداد کیت نمونهگیری هم مشکلی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه بودجه لازم برای اجرای برنامههای این کمیسیون از سوی کمیته ملی المپیک تامین میشود، گفت: ما برای تعیین اعتبار لازم یا هزینه کرد بودجهها یک نهاد مستقل نبوده و جزیی از کمیته ملی المپیک محسوب میشویم. با این حال اطمینان میدهم هر کاری که لازم باشد برای سلامت ورزشکاران و حضور پاک آنها در بازیهای آسیایی انجام خواهد شد. در این زمینه کوتاهی نمیشود.
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