کاروان ایران"پاک" به گوانگژو می رود/ مسئولیت اعزام ورزشکاران بیمار با ما نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به در پیش بودن بازی‎های آسیایی 2010 و مسئولیت سنگین کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک برای اعزام بدون مشکل ( از نظر آسیب دیدگی و بیماری) و پاک ورزشکاران به این رقابت‎ها، این کمیسیون از آذرماه سال گذشته اقدام به تدوین و ارائه برنامه راهبردی و اجرایی برای پوشش پزشکی اردوهای تدارکاتی ورزشکاران کاندیدای اعزام به این بازی‎ها کرده است.

سید علی جزایری رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر به اهم این برنامه‎ها و محورهای کاری مرتبط با آنها اشاره و تاکید کرده است که کنترل پزشکی و دوپینگ ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی گوانگژو در سه مرحله قبل از اعزام، در زمان بازی‎ها و بعد از بازی‎ها انجام می‎شود.

ورزشکاران آسیایی پرونده سلامت می‏گیرند

رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه‎های مورد نظر برای دستیابی به تایید نهایی سلامت ورزشکاران اعزامی به بازی‎های آسیایی اشاره کرد و اظهارداشت: تشکیل پرونده سلامت با معاینه تمام ورزشکاران اردونشین، مبارزه با دوپینگ از طریق آموزش و نمونه‌گیری‌های هدفمند، نظارت، پیگیری و انجام اقدامات لازم برای بهبود وضعیت تغذیه‌ای و بهداشتی ورزشکاران حاضر در اردو و انجام امور آموزشی برای پیشگیری از آسیب‎های ورزشی چارچوب اصلی برنامه‎های تدوین شده را به خود اختصاص داده است.

معاینه تخصصی و مشاوره دارویی به صورت ایستگاهی

وی با اشاره به معاینه ورزشکاران در پروسه‏ای مجزا از آنچه که کمیته‎های پزشکی فدراسیون‏ها انجام می‎دهند، ادامه داد: معاینات تخصصی به صورت ایستگاهی و همچنین مشاوره دارویی از 13 اردیبهشت‎ماه آغاز شده است. بلافاصله پس از معاینه هر گروه از ورزشکاران، متخصصان کمیسیون پزشکی نسبت به آنالیز نتایج و هماهنگی برای اقدامات بعدی تشخیصی و درمانی اقدام می‌کنند.

جزایری با بیان اینکه حضور 1400 نفر در اردوهای تدارکاتی تیم‎های ملی و احتمال افزایش این تعداد تا 300 نفر دیگر گستردگی حجم کار معاینات را بالا برده است، تصریح کرد: معاینات پزشکی در زمینه‌های قلب و عروق، دندانپزشکی، ارتوپدی، بینایی سنجی، پیکرسنجی و تغذیه، معاینات عمومی و آزمایشات پزشکی خون انجام می‎شود.