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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

جزایری در گفتگو با مهر :

کاروان ایران"پاک" به گوانگژو می رود/ مسئولیت اعزام ورزشکاران بیمار با ما نیست

کاروان ایران"پاک" به گوانگژو می رود/ مسئولیت اعزام ورزشکاران بیمار با ما نیست

رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک گفت: تصمیم‌گیری در مورد مسافران آسیب دیده یا بیمار چین برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو بر عهده افشارزاده و مدیران فدراسیون‎هاست نه کمیسیون پزشکی.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به در پیش بودن بازی‎های آسیایی 2010 و مسئولیت سنگین کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک برای اعزام بدون مشکل ( از نظر آسیب دیدگی و بیماری) و پاک ورزشکاران به این رقابت‎ها، این کمیسیون از آذرماه سال گذشته اقدام به تدوین و ارائه برنامه راهبردی و اجرایی برای پوشش پزشکی اردوهای تدارکاتی ورزشکاران کاندیدای اعزام به این بازی‎ها کرده است.

سید علی جزایری رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر به اهم این برنامه‎ها و محورهای کاری مرتبط با آنها اشاره و تاکید کرده است که کنترل پزشکی و دوپینگ ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی گوانگژو در سه مرحله قبل از اعزام، در زمان بازی‎ها و بعد از بازی‎ها انجام می‎شود.

ورزشکاران آسیایی پرونده سلامت می‏گیرند
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه‎های مورد نظر برای دستیابی به تایید نهایی سلامت ورزشکاران اعزامی به بازی‎های آسیایی اشاره کرد و اظهارداشت: تشکیل پرونده سلامت با معاینه تمام ورزشکاران اردونشین، مبارزه با دوپینگ از طریق آموزش و نمونه‌گیری‌های هدفمند، نظارت، پیگیری و انجام اقدامات لازم برای بهبود وضعیت تغذیه‌ای و بهداشتی ورزشکاران حاضر در اردو و انجام امور آموزشی برای پیشگیری از آسیب‎های ورزشی چارچوب اصلی برنامه‎های تدوین شده را به خود اختصاص داده است.

معاینه تخصصی و مشاوره دارویی به صورت ایستگاهی
وی با اشاره به معاینه ورزشکاران در پروسه‏ای مجزا از آنچه که کمیته‎های پزشکی فدراسیون‏ها انجام می‎دهند، ادامه داد: معاینات تخصصی به صورت ایستگاهی و همچنین مشاوره دارویی از 13 اردیبهشت‎ماه آغاز شده است. بلافاصله پس از معاینه هر گروه از ورزشکاران، متخصصان کمیسیون پزشکی نسبت به آنالیز نتایج و هماهنگی برای اقدامات بعدی تشخیصی و درمانی اقدام می‌کنند.
 
جزایری با بیان اینکه حضور 1400 نفر در اردوهای تدارکاتی تیم‎های ملی و احتمال افزایش این تعداد تا 300 نفر دیگر گستردگی حجم کار معاینات را بالا برده است، تصریح کرد: معاینات پزشکی در زمینه‌های قلب و عروق، دندانپزشکی، ارتوپدی، بینایی سنجی، پیکرسنجی و تغذیه، معاینات عمومی و آزمایشات پزشکی خون انجام می‎شود.
 
کنترل پزشکی 126 ورزشکار
تاکنون حدود 126 ورزشکار از رشته‏های جودو، بوکس، بسکتبال (نوجوانان و بزرگسالان)، تکواندو، واترپلو، ژیمناستیک و تنیس روی میز در معاینات پزشکی کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک شرکت کرده‎اند. البته بر اساس وقت آزاد تیم‎های ملی این معاینات از ورزشکاران دیگر رشته‎ها ادامه پیدا می‎کند. 
 
افشارزاده و مدیران فدراسیون‎ها تصمیم می‎گیرند نه کمیسیون پزشکی
در صورت مواجه شدن با آسیب دیدگی یا بیماری خاص در میان ورزشکاران مراجعه کننده، کمیسیون پزشکی چه واکنشی خواهد داشت؟ پیگیری وضعیت ورزشکار تا زمان بهبودی برای سفر به چین یا کنار گذاشتن از فهرست کاروان اعزامی؟
 
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: واکنش نسبت به اعزام یا جلوگیری از اعزام ورزشکار بسته به نوع آسیب دیدگی آنها و زمان لازم برای مداوا و بازگشت به عرصه ورزش متفاوت خواهد بود. با این حال نتایج حاصل از آنالیز گروه متخصصان به اطلاع بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک و فدراسیون‎های مربوطه می‎رسد تا آنها خود تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. کمیسیون پزشکی نقشی در این مورد ندارد و فقط  به عنوان یک نهاد علمی - اجرایی در صورت لزوم به ارائه مشاوره تخصصی در این زمینه می‏پردازد.  
 
ورزشکاران بیمار به چین می‎روند!
جزایری تاکید کرد: در مجموع اگر بیماری ورزشکار مسری نباشد، خطری برای دیگر ورزشکاران ایجاد نکند و یا اگر مشکل ورزشکار تهدید کننده زندگی وی نباشد به لحاظ قانونی حضور او در محل برگزاری بازی‎های آسیایی منعی ندارد. البته به لحاظ منطقی گمان نمی‌کنم کسی حاضر به سرمایه‌گذاری روی ورزشکاری باشد که به خاطر آسیب‌دیدگی احتمال پیروزی اندکی داشته باشد.
 
 کنترل دوپینگ ورزشکاران بدون مشکل "کیت"
وی راه اندازی سایت مشاوره ضد دوپینگ برای ورزشکاران را یکی از مهمترین اقدامات برای مبارزه با دوپینگ ورزشکاران اعزامی به بازی‎های آسیایی عنوان کرد و اظهارداشت: از این طریق ورزشکاران اطلاعات لازم در مورد داروهای ممنوعه و معافیت مصرف دارویی را دریافت می‌کنند. در این زمینه هماهنگی کاملی بین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و کمیسیون پزشکی وجود دارد.

وی افزود: همچنین نادو با توجه به نوع رشته، اردوهای تدارکاتی، سفرهای برون مرزی و زمان اعزام به بازی‎ها، نادو برای نمونه‏گیری از ورزشکاران رشته‏های مختلف اقدام می‏کند. در این مورد قرارداد لازم با آزمایشگاه آلمان منعقد شده و از نظر تعداد کیت نمونه‌گیری هم مشکلی وجود ندارد.
 
تلاش برای پاک بودن مسافران چین
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه بودجه لازم برای اجرای برنامه‎های این کمیسیون از سوی کمیته ملی المپیک تامین می‎شود، گفت: ما برای تعیین اعتبار لازم یا هزینه کرد بودجه‎ها یک نهاد مستقل نبوده و جزیی از کمیته ملی المپیک محسوب می‎شویم. با این حال اطمینان می‏دهم هر کاری که لازم باشد برای سلامت ورزشکاران و حضور پاک آنها در بازی‏های آسیایی انجام خواهد شد. در این زمینه کوتاهی نمی‎شود. 
کد مطلب 1087809

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