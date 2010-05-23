به گزارش خبرگزاری مهر، تام استونهام، فیلسوف انگلیسی، استاد و رییس گروه فلسفه دانشگاه یورک انگلستان است.

وی که دانش‌آموخته دانشگاه آکسفورد در مقطع کارشناسی ارشد و دانشگاه لندن در مقطع دکترای فلسفه است، متخصص متافیزیک، شناخت‌شناسی، منطق فلسفی و فلسفه بارکلی به شمار می‌رود.

دکتر استونهام همچنین دستیار سردبیر مجله برجسته فلسفی Mind و نویسنده کتاب "جهان بارکلی: ارزیابی گفتگوهای سه‌گانه" است که در سال 2002 از سوی انتشارات آکسفورد منتشر شده ‌است.

سخنرانی تام استونهام در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران به زبان انگلیسی و همراه با ارائه ترجمه فارسی مقاله وی با عنوان "کلیات و معرفت کلی از دیدگاه بارکلی" برگزار خواهد شد.

علاقه‏مندان می‏توانند جهت شرکت در این نشست در روز پنج ‌شنبه؛ ششم خرداد 1389؛ ساعت 16 به محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پلاک 4 مراجعه نمایند.