به گزارش خبرگزاری مهر، دیه گو میلیتو در پایان دیدار فینال که به برتری 2 بر صفر اینتر انجامید، گفت: این یک احساس فوق العاده است. من 30 سال سن دارم و برای دستیابی به این موفقیت مدت زمان زیادی انتظار کشیدم اما فوتبال همواره به شما فرصت جبران می دهد. رئیس ما (موراتی) اولین کسی است که سزاوار این پیروزی است.

وی افزود: از مورینیو و موراتی تشکر می کنم که مرا در فصل تابستان به این باشگاه آوردند. ما قهرمان سه جام شدیم و فصل آینده جام‌های بیشتری می خواهیم.

دیه گو میلیتو، بازیکن پیشین تیم‌های راسینگ آرژانتین و رئال زاراگوزا اسپانیا در دیدار با بایرن در دقایق 35 و 70 گل زد تا اینتر پس از گذشت 45 سال به عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند.