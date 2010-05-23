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۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

دوومیدانی نوجوانان آسیا/

حسن تفتیان به فینال دوی 100 متر آسیا رسید/ حسینی در پرتاب نیزه چهارم شد

حسن تفتیان به فینال دوی 100 متر آسیا رسید/ حسینی در پرتاب نیزه چهارم شد

دومین روز از اولین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان آسیا در سنگاپور با چهارمی پرتابگر نیزه ایران و راهیابی دونده کشورمان به فینال 100 متر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی المپیک نوجوانان سنگاپور در مواد مختلف زنان ومردان پیگیری شد که در نهایت حسن تفتیان دونده دوی 100 متر کشورمان با زمان 10 ثانیه و 71 صدم ثانیه در گروه خود اول شد و به فینال این ماده راه یافت. فینال دوی 100 متر پسران آسیا ساعت 20 امشب به وقت کشور میزبان برگزار می شود.

سیدامیرعلی حسینی دیگر نماینده کشورمان با رکورد 61 متر و 24 سانتی متر در مکان چهارم ماده پرتاب نیزه آسیا ایستاد.

همچنین علی شیریان دیگر ورزشکار ایران امشب برای کسب مدال در فینال ماده پرتاب دیسک حاضر خواهد شد.

تیم ایران تا این زمان تنها موفق به کسب یک نشان برنز در ماده پرش ارتفاع شده است. محمدرضا وظیفه دوست با کسب عنوان سوم آسیا جواز ورود به اولین دوره المپیک سنگاپور را هم بدست آورده است.

رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی المپیک نوجوانان (سنگاپور) از روز گذشته آغاز و امشب با شناخت قهرمانان در شهر سنگاپور به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 1087831

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